ऑफिस में लगी कॉफी मशीन हार्ट की दुश्मन, रिसर्च में मिला डराने वाला सच, जम जाएगा नसों में खून

कॉफी को अक्सर एनर्जी बढ़ाने वाला ड्रिंक माना जाता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से न बनाया जाए तो ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर दिल और धमनियों को नुकसान पहुंचा सकती है.
अगर आप ऑफिस में ब्रेक के दौरान कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो अभी से इस आदत को छोड़ने की कोशिश में लग जाइए. स्वीडन की उप्साला यूनिवर्सिटी और चाल्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा की गई एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि ऑफिसों में इस्तेमाल होने वाली कॉफी मशीनों से तैयार कॉफी में ऐसे तत्व पाए गए हैं जो शरीर में एलडीएल (LDL) यानी 'बैड कोलेस्ट्रॉल' को बढ़ा सकते हैं.
इस रिसर्च के मुताबिक, ज्यादातर कॉफी मशीनों से तैयार कॉफी में कैफेस्टोल और काहवेओल नाम के दो तत्व मौजूद रहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में ये तत्व ज्यादा मात्रा में पहुंचते हैं, तो यह दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं.
कैसे की गई स्टडी?
रिसर्चर्स ने अलग-अलग ऑफिस के ब्रेक रूम में लगी 14 कॉफी मशीनों से सैंपल इकट्ठा किए. ये सैंपल पांच अलग-अलग कॉफी ब्रांड्स के थे. रिसर्च में पाया गया कि जिन मशीनों में कॉफी उबाल कर बनाई जाती है या फिर ब्रुईंग मशीन का इस्तेमाल होता है, उनमें ये हानिकारक तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं.
क्या बोले रिसर्चर?
रिसर्च के लीड साइंटिस्ट डेविड इगमैन के अनुसार इस स्टडी से यह स्पष्ट हुआ है कि कॉफी बनाते समय फिल्टरिंग प्रोसेस बेहद जरूरी है. जो मशीनें अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाती, उनमें ये टॉक्सिन तत्व कॉफी में रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि ज्यादातर कॉफी सैंपल में कैफेस्टोल और काहवेओल की मात्रा इतनी थी कि वो व्यक्ति के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और हार्ट डिजीज का कारण बन सकते हैं.
किस तरह की कॉफी पीना है सुरक्षित?
रिसर्चर्स ने कहा कि जो लोग रोजाना कॉफी पीते हैं, उनके लिए ड्रिप-फिल्टर कॉफी या किसी भी तरह की अच्छी तरह से फिल्टर की गई कॉफी बेहतर विकल्प है. खासकर पेपर फिल्टर का इस्तेमाल करने से ये तत्व लगभग पूरी तरह हट जाते हैं.
कोलेस्ट्रॉल से क्या खतरे हैं?
कोलेस्ट्रॉल शरीर में एक तरह की चर्बी है जो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ब्लड वेसल्स में जमा होकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बन सकता है. एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों पर परत बना देता है जिससे ब्लड फ्लो रुक सकता है. मायो क्लिनिक के अनुसार, जब यह परत टूटकर खून में बह जाती है तो यह ब्लड क्लॉट बनाकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.