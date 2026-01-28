1 इलायची से शुगर लेवल हो सकता है कम, बस डायबिटीज के मरीज इस तरह करें सेवन!

गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आज के समय में अधिकतर लोग डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं. डायबिटीज बीमारी में शरीर में हाई शुगर लेवल बढ़ जाता है. शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए लोग दवाई के साथ-साथ डाइट का सेवन कर सकते हैं. ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए आप इलायची के पानी का सेवन कर सकते हैं. आइए जानते हैं इलायची खाने के फायदे.

इलायची का यूज

इलायची का ना केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है. इलायची का सेवन करना डायबिटीज मरीज को फायदेमंद हो सकता है. इलायची का खाने से शुगर लेवल कम हो सकता है.

पोषक तत्व

इलायची में विटामिन्स, कैल्शियम, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. इलायची में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ब्लड शुगर लेवल कम होता है.

इंसुलिन की मात्रा

इलायची का सेवन करने से शरीर में इंसुलिन बढ़ता है जिस वजह से बल्ड शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है. चलिए जानते हैं डायबिटीज मरीज को इलायची का सेवन कैसे करना चाहिए जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके.

चाय कीतरह

हरी इलायची की चाय बनाकर पी सकते हैं. सबसे पहले एक कप पानी लें इसे गर्म कर लें. अब इसमें इलायची और अदरक डालकर उबाल लें. इसके बाद इसे छानकर पीएं. रोजाना इस चाय को पीने से शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.