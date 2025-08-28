कब्ज से लेकर पेट में गैस की समस्या से रहते हैं परेशान? करें ये योगासन
Advertisement
trendingNow12899823
Hindi NewsHealth

कब्ज से लेकर पेट में गैस की समस्या से रहते हैं परेशान? करें ये योगासन

गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग पेट संबंधी समस्या जैसे कब्ज, अपच, गैस और सूजन की समस्या से परेशान हैं. इन समस्या से राहत पाने के लिए आप रोजाना ये योगासन कर सकते हैं. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कब्ज से लेकर पेट में गैस की समस्या से रहते हैं परेशान? करें ये योगासन

आज की भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में लोग पेट से जुड़ी कई समस्याओं से परेशान रहते हैं, जैसे कब्ज, गैस, अपच, सूजन, भारीपन और भूख न लगना. आयुष मंत्रालय ने गुरुवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद सरल और कारगर योगासन 'पवनमुक्तासन' के बारे में जानकारी साझा की है. इस पोस्ट में बताया गया है कि कैसे यह आसन पाचन को दुरुस्त करने से लेकर पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने तक, शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है.

पवनमुक्तासन आसान के फायदे 
पवनमुक्तासन संस्कृत के तीन शब्दों से मिलकर बना है... 'पवन' यानी हवा, 'मुक्त' यानी छोड़ना, और 'आसन' यानी योग की मुद्रा. इसका मतलब यह ऐसा योगासन है जो शरीर से गैस या अपच को बाहर निकालने में मदद करता है. यही कारण है कि इसे अंग्रेजी में 'वाइंड रिलिजिंग पोज' भी कहा जाता है. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, पवनमुक्तासन सबसे पहले कब्ज और गैस जैसी समस्याओं में बेहद फायदेमंद है. जब हम इस आसन को करते हैं, तो पेट के हिस्से पर दबाव बनता है जिससे आंतों की हल्की मालिश होती है. इससे पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है और पेट में जमा गैस आसानी से बाहर निकल जाती है. जिन लोगों को बार-बार पेट फूलने या गैस बनने की दिक्कत रहती है, उनके लिए यह योगासन एक तरह का प्राकृतिक इलाज है.

पाचन संबंधी समस्या से मिल सकती है राहत 
यह पाचन क्रिया और पेट की सूजन को कम करता है. कई बार हम जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं या फिर तले-भुने चीजों का सेवन ज्यादा कर लेते हैं, जिससे पाचन गड़बड़ हो जाता है और पेट फूला-फूला लगता है. पवनमुक्तासन करने से पेट के अंग, जैसे आमाशय, लिवर, आंतें और पैंक्रियाज पर हल्का दबाव पड़ता है. इससे खाना जल्दी और सही तरह से पचता है और अपच की दिक्कत नहीं होती.

Add Zee News as a Preferred Source

आयुष मंत्रालय के बताएं फायदे 
आयुष मंत्रालय के अनुसार, पवनमुक्तासन रीढ़ की हड्डी और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है. जब हम घुटनों को सीने की ओर खींचते हैं और सिर को ऊपर उठाकर घुटनों से मिलाने की कोशिश करते हैं, तब पीठ के निचले हिस्से पर खिंचाव आता है. यह खिंचाव पीठ की मांसपेशियों की एक्सरसाइज की तरह काम करता है, जिससे वहां का खून का बहाव बेहतर होता है और नसों को पोषण मिलता है. इससे पीठ दर्द में राहत मिलती है, खासकर उन लोगों को जो दिनभर कंप्यूटर या लैपटॉप के आगे बैठकर काम करते हैं.

मांसपेशियां होती है मजबूत 
इसके साथ ही यह आसन शरीर के कोर मसल्स यानी पेट, कमर और पेल्विक हिस्से की मांसपेशियों को टोन करता है. इन हिस्सों की मांसपेशियां जब मजबूत होती हैं, तो शरीर का संतुलन बेहतर होता है और थकावट कम लगती है. यह खासकर महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह आसन पेल्विक हिस्से की ताकत बढ़ाकर मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियों में भी मदद कर सकता है. हालांकि, आयुष मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी को हर्निया, सायटिका, गंभीर पीठ दर्द, या गर्भावस्था है, तो उसे यह आसन नहीं करना चाहिए. किसी भी योग अभ्यास से पहले डॉक्टर या प्रमाणित योग शिक्षक से सलाह लेनी चाहिए.

इनपुट-आईएएनएस 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: क्या विटामिन B12 की गोली से किडनी खराब हो सकती है? जानिए सप्लीमेंट लेने से पहले 5 जरूरी बातें

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
;