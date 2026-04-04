बढ़ता वजन, चेहरे पर बाल... इस खतरनाक बीमारी का है संकेत, डॉक्टर ने बताया हर 5 में से 1 भारतीय महिला है इसकी शिकार

भारत में पिछले 10 सालों में महिलाओं में पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज (PCOD) बीमारी तेजी से बढ़ रही है. डॉक्टर के अनुसार 5वीं भारतीय महिला इस बीमारी से जूझ रही है. इस बीमारी का असर केवल प्रजनन पर हीं नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ता है. इस बीमारी की वजह से महिलाओं में बांझपन का रिस्क बढ़ता है. इलाज ना कराने से कैंसर का भी जोखिम हो सकता है.

पीसीओडी कैसे होता है?

पीसीओडी में शरीर इंसुलिन हार्मोन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, यानी इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है. इंसुलिन हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. जब शरीर में इंसुलिन से जुड़ी समस्या होती है तो इसका असर शरीर के कई अन्ये अंगों पर पड़ता है.

हार्मोन्स इंबैलेंस

जब शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है. तो इसका असर ओवरीज पर भी पड़ता है. इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ने पर टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है और फीमेल हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होने लगते हैं. हार्मोनल बदलाव पीसीओडी का कारण बनता है.

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PCOD के लक्षण

PCOD के लक्षण हर महिला में अलग-अलग दिख सकते हैं. कुछ महिलाओं में हल्के तो कुछ महिलाओं में गंभीर लक्षण नजर आते हैं.

अनियमित पीरियड्स

अनियमित पीरियड्स होना खतरे का संकेत है. कुछ दिन पीरियड्स का आगे पीछे होना नॉर्मल होता है. लेकिन लंबे समय से 45 से 50 दिन पर पीरियड्स आना पीसीओडी का संकेत हो सकता है. अगर आपके पीरियड्स समय पर नहीं हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

इन्फर्टिलिटी

हार्मोन असंतुलन के कारण अंडे पूरी तरह विकसित नहीं होते जिस वजह से इन्फर्टिलिटी की समस्या होती है.

त्वचा और बाल संबंधी बदलाव

चेहरे या शरीर पर अनवांटेड हेयर, मुंहासे, और शरीर के फोल्ड्स पर काले निशान नजर आते हैं तो यह पीसीओडी का संकेत हो सकता है.

वजन बढ़ना

अचानक वजन बढ़ना भी पीसीओडी का संकेत होता है. इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

PCOD से हो सकती है ये बीमारियां

अगर समय पर PCOD का इलाज नहीं किया गया तो हिलाओं को हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और एंडोमेट्रियल कैंसर जैसी समस्याओं का रिस्क बढ़ जाता है.

PCOD की जांच कैसे होती है

अल्ट्रासाउंड और हार्मोनल टेस्ट से PCOD की जांच होती है.

अल्ट्रासाउंड में ओवरीज़ में छोटे, इमैच्योर अंडे दिखाई देते हैं. जो कि स्टिंग ऑफ पर्ल्स जैसा दिखता है.

ब्लड टेस्ट में थायरॉइड और प्रोलैक्टिन के लेवल से भी PCOD की जांच होती है.

एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस भी प्रभावित होता है.

पीसीओडी का इलाज

पीसीओडी का इलाज आपकी लाइफस्टाइल में छिपा है.

पीसीओडी को ठीक करने के लिए जंक फूड, रिफाइंड कार्ब्स और शुगर का सेवन करने से बचें. प्रोटीन का सेवन अधिक लें.

रोजाना कम से कम 30 मिनट तक वॉक या फिर एक्सरसाइज करें. योग और प्राणायाम जरूर करें.

वजन को बढ़ने ना दें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.