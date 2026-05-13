पेट में दर्द, बढ़ता वजन, महीनों तक पीरियड्स गायब...ये बीमारी महिलाओं की आंखों में ला देती है आंसू, क्यों 10 साल के बाद बदला PCOS का नाम

PCOS महिलाओं में होने वाली एक आम बीमारी है. वहीं अब इस बीमारी का नाम बदल दिया गया है. PCOS का नाम बदलकर PMOS कर दिया गया है. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का नाम बदलकर अब पॉलीएंडोक्राइन मेटाबोलिक ओवेरियन सिंड्रोम कर दिया गया है. यह फैसला दुनियाभर के एंडोक्राइन और हेल्थ एक्सपर्ट की सहमति के बाद किया गया है.

10 साल से चर्चा के बाद बदला नाम

इस बीमारी का नाम बदलने का फैसला 10 साल तक चली चर्चा के बाद बदला गया है. इस प्रोसेस में डॉक्टर, रिसर्चर और मरीज शामिल थे. एक्सपर्ट का कहना था कि पीसीओएस PCOS मेडिकल रूप से सही तस्वीर को नहीं दिखाता है क्योंकि इस बीमारी की शिकार अधिकतर महिलाओं में ओवरी सिस्ट होते ही नहीं है.

भारत के लिए भी यह बदलाव काफी जरूरी माना जा रहा है. दरअसल लंबे समय से इस बीमारी को लोग केवल प्रेग्नेंसी और फर्टिलिटी की समस्या से जोड़कर देखते हैं. जबकि यह बीमारी जिंदगीभर असर डालने वाली मेटाबॉलिक बीमारी है. इस बीमारी से मोटापा, डायबिटीज, बांझपन और मेंटल हेल्थ की समस्या हो सकती है. क्योंकि इस बीमारी की वजह से शरीर में हर्मोन पर असर पड़ता है.

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PCOS का नाम बदलकर PMOS क्यों किया

इस बीमारी का नाम इसलिए बदला गया ताकि इस बीमारी की जटिलता को समझाया जा सके. The Lancet में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार पुराना नाम केवल ओवरी सिस्ट पर फोकस करता है जबकि कई महिलाओं में सिस्ट बनते ही नहीं है. दरअसल यह बीमारी हार्मोन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और ओवरी से जुड़ी है. चलिए नए नाम को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं.

PMOS

Polyendocrine- शरीर के हार्मोन सिस्टम को प्रभावित करता है.

Metabolic-इस बीमारी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है

Ovarian-बीमारी का असर ओव्यूलेशन, पीरियड्स और फर्टिलिटी पर पड़ता है

Syndrome- यह बीमारी कई हेल्थ रिस्क का ग्रुप है.

बीमारी के लक्षण

पीरियड्स में अनियमित होना या बंद हो जाना

एंड्रोजन हार्मोन का ज्यादा होना

चेहरे पर बाल और पिंपल आना

वजन बढ़ना या वजन को कम करने में दिक्कत

इंसुलिन रेजिस्टेंस

प्रेग्नेंसी में परेशानी

इन बीमारियों का बढ़ जाता है रिस्क

लंबे समय तक इस बीमारी का शिकार होने से टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, फैटी लिवर, नींद से जुड़ी दिक्कत, डिप्रेशन और एंग्जायटी की समस्या हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.