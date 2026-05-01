Advertisement
trendingNow13199618
Hindi NewsHealthघातक जहर से कम नहीं है पेस्टिसाइड, 100 प्रतिशत बढ़ाता है कैंसर का खतरा; रोंगटे खड़े कर देगी नई स्टडी

घातक जहर से कम नहीं है पेस्टिसाइड, 100 प्रतिशत बढ़ाता है कैंसर का खतरा; रोंगटे खड़े कर देगी नई स्टडी

जर्नल Nature Health में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार पेस्टिसाइड के संपर्क में रहने से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. रिसर्च में पाया गया कि जिन इलाको में पेस्टिसाइड्स का स्तर ज्यादा था, वहां रहने वाले लोगों में कैंसर के मामले ज्यादा देखने को मिले. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 01, 2026, 05:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घातक जहर से कम नहीं है पेस्टिसाइड, 100 प्रतिशत बढ़ाता है कैंसर का खतरा; रोंगटे खड़े कर देगी नई स्टडी

आज के समय में जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं और जो पानी हम पी रहे हैं लगभग हर चीज में किसी ना किसी तरह का केमिकल हो सकता है. कुछ ऐसे केमिकल है जो खेती के दौरान इस्तेमाल किया जाता है. इन केमिकल को पेस्टिसाइड्स कहते हैं. यह केमिकल फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाता है. हाल ही में एक रिसर्च ने चिंता बढ़ा दी है. 

नई रिसर्च में हुआ खुलासा 

इस नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जिन इलाकों में पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां के रहने वाले लोगों में कुछ तरह के कैंसर का रिस्क 150 प्रतिशत बढ़ सकता है. नई रिसर्च बेहद चौंकाने वाली है. पेस्टिसाइड्स खेती के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है. ऐसे में पेस्टिसाइड्स से कैंसर होना बेहद चिंता का विषय है.  

क्या कहती है स्टडी 

जर्नल Nature Health में छपी रिसर्च के अनुसार दक्षिण अमेरिकी देश पेरू को चुना गया है. इसमें देखा गया है कि पेस्टिसाइड्स के संपर्क के रहने वाले लोगों में कैंसर का रिस्क है. रिसर्च में पाया गया है कि ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के लोगों में इसका ज्यादा असर देखने को मिला है. कई लोग पर कई अलग-अलग पेस्टिसाइट्स का असर देखने को मिला है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पेस्टिसाइड्स से कैंसर 

वैज्ञानिकों ने 31 सामान्य रूप में यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स की स्टडी की है. 2014 से 2019 तक उसके फैलाव को देखा गया. इसके अलावा 2007 से 2020 तक 1.5 लाख से ज्यादा कैंसर के मरीज की तुलना की गई. रिसर्च में पाया कि जिन इलाके में पेस्टिसाइड्स का लेवल ज्यादा था वहां के लोगों में कैंसर के मामले ज्यादा थे.

शरीर पर कैसे पड़ता है असर

रिसर्च के अनुसार पेस्टिसाइड्स शरीर में धीरे-धीरे असर डालते हैं. यह कोशिकाओं के नॉर्मल काम में बाधा डालते हैं. यह शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं. इसका सबसे ज्यादा असर लिवर पर देखने को मिलता है. इसका असर तुरंत नहीं दिखता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

healthlifestyle

Trending news

गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
Travel News in Hindi
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
weather update
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
Assembly Elections 2026
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
DNA
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
Gold
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
Assembly Election 2026
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
ice cream
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
DNA
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather updates
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'ईवीएम से छेड़छाड़' के आरोपों पर बरसी TMC
Assembly Election 2026
काउंटिंग से पहले कोलकाता में कोहराम, 'ईवीएम से छेड़छाड़' के आरोपों पर बरसी TMC