घातक जहर से कम नहीं है पेस्टिसाइड, 100 प्रतिशत बढ़ाता है कैंसर का खतरा; रोंगटे खड़े कर देगी नई स्टडी

आज के समय में जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं और जो पानी हम पी रहे हैं लगभग हर चीज में किसी ना किसी तरह का केमिकल हो सकता है. कुछ ऐसे केमिकल है जो खेती के दौरान इस्तेमाल किया जाता है. इन केमिकल को पेस्टिसाइड्स कहते हैं. यह केमिकल फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाता है. हाल ही में एक रिसर्च ने चिंता बढ़ा दी है.

नई रिसर्च में हुआ खुलासा

इस नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जिन इलाकों में पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां के रहने वाले लोगों में कुछ तरह के कैंसर का रिस्क 150 प्रतिशत बढ़ सकता है. नई रिसर्च बेहद चौंकाने वाली है. पेस्टिसाइड्स खेती के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है. ऐसे में पेस्टिसाइड्स से कैंसर होना बेहद चिंता का विषय है.

क्या कहती है स्टडी

जर्नल Nature Health में छपी रिसर्च के अनुसार दक्षिण अमेरिकी देश पेरू को चुना गया है. इसमें देखा गया है कि पेस्टिसाइड्स के संपर्क के रहने वाले लोगों में कैंसर का रिस्क है. रिसर्च में पाया गया है कि ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के लोगों में इसका ज्यादा असर देखने को मिला है. कई लोग पर कई अलग-अलग पेस्टिसाइट्स का असर देखने को मिला है.

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पेस्टिसाइड्स से कैंसर

वैज्ञानिकों ने 31 सामान्य रूप में यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स की स्टडी की है. 2014 से 2019 तक उसके फैलाव को देखा गया. इसके अलावा 2007 से 2020 तक 1.5 लाख से ज्यादा कैंसर के मरीज की तुलना की गई. रिसर्च में पाया कि जिन इलाके में पेस्टिसाइड्स का लेवल ज्यादा था वहां के लोगों में कैंसर के मामले ज्यादा थे.

शरीर पर कैसे पड़ता है असर

रिसर्च के अनुसार पेस्टिसाइड्स शरीर में धीरे-धीरे असर डालते हैं. यह कोशिकाओं के नॉर्मल काम में बाधा डालते हैं. यह शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं. इसका सबसे ज्यादा असर लिवर पर देखने को मिलता है. इसका असर तुरंत नहीं दिखता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.