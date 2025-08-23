डायबिटीज के मरीजों की परेशानी बन सकता है इन फलों का जूस, पीते ही बढ़ सकता है शुगर लेवल!
डायबिटीज के मरीजों की परेशानी बन सकता है इन फलों का जूस, पीते ही बढ़ सकता है शुगर लेवल!

डायबिटीज मरीज को शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए डाइट का खास ध्यान देना चाहिए. डायबिटीज मरीज को इन 3 फलों का जूस नहीं पीना चाहिए. इससे शुगर लेवल बढ़ सकता है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:13 PM IST
डायबिटीज के मरीजों की परेशानी बन सकता है इन फलों का जूस, पीते ही बढ़ सकता है शुगर लेवल!

डायबिटीज मरीज को डाइट का खास ध्यान रखने के लिए कहा जाता है. दरअसल डाइट में छोटी सी गलती से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. हाई शुगर लेवल की वजह से तबीयत खराब हो सकती है. ऐसे में डायबिटीज मरीज को डाइट का खास ध्यान देना चाहिए. कई बार अनजाने में डायबिटीज मरीज कुछ गलतियां कर देते हैं जिस वजह से उनका शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है. डायबिटीज मरीज को कुछ फलों का जूस नहीं पीना चाहिए. इन जूस को पीने से शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है. आइए जानते हैं डायबिटीज मरीज को कौन सा जूस नहीं पीना चाहिए.

 

संतरे का जूस

संतरे का जूस बनाकर नहीं पीना चाहिए. संतरे को हमेशा रेशे के साथ खाना चाहिए. दरअसल संतरे के रेशे में फाइबर पाया जाता है जो कि सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है. संतरे का जूस पीने से शुगर लेवल एकदम बढ़ सकता है. डायबिटीज मरीज डाइट में संतरे को शामिल कर सकते हैं लेकिन संतरे का जूस पीना उनके लिए नुकसान दायक हो सकता है.

 

अनानास का जूस

अनानास का जूस भी नहीं पीना चाहिए. अनानास को स्लाइस के रूप में खाना चाहिए. अनानास का जूस पीने से शरीर में शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. डायबिटीज मरीज अनानास के एक दो स्लाइस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अनानास का जूस पीना उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है.

 

सेब का जूस

सेब का जूस भी नहीं पीना चाहिए. सेब के जूस पीने से शुगर लेवल हाई हो सकता है. डायबिटीज मरीज को सेब को डाइट में शामिल करना चाहिए. ना ही इसका जूस पीना चाहिए. डायबिटीज मरीज सेब को काटकर खा सकते हैं लेकिन जूस पीना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होगा.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

;