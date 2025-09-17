मोटापे से लेकर मेंटल हेल्थ, पीएम मोदी की प्रायोरिटी में हमेशा रहा 'सेहत'; जानें उनकी 5 बड़ी स्वास्थ्य योजनाएं
मोटापे से लेकर मेंटल हेल्थ, पीएम मोदी की प्रायोरिटी में हमेशा रहा 'सेहत'; जानें उनकी 5 बड़ी स्वास्थ्य योजनाएं

PM Modi Health Scheme: पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में हेल्थ को हमेशा पहली प्रायोरिटी दी है. इस दौरान उन्होंने मेंटल हेल्थ, मोटापा, टीबी जैसे कई हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को फोकस किया है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:23 AM IST
मोटापे से लेकर मेंटल हेल्थ, पीएम मोदी की प्रायोरिटी में हमेशा रहा 'सेहत'; जानें उनकी 5 बड़ी स्वास्थ्य योजनाएं

PM Modi 75th Birtthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है. पिछले 11 सालों में उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया, लेकिन हेल्थ हमेशा उनकी पहली प्रायोरिटी रही है. उन्होंने भारत की हेल्थ सिस्टम मजबूत की और लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए इंस्पायर किया. पीएम मोदी ने योग को दुनिया भर में पहचान दिलाई और लोगों को फिट रहने की आदत बनाने के लिए मोटिवेट किया. इसके अलावा उन्होंने ‘फिट इंडिया मूवमेंट’, ‘आयुष्मान भारत’ और ‘पोषण माह’ जैसी योजनाओं के जरिए देश में हेल्दी जीवन बढ़ाने के लिए काम किया.

 

पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन
इस साल पीएम मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर वे ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ और 8वां पोषण माह शुरू कर रहे हैं. इस अभियान का मकसद महिलाओं, बच्चों और किशोरों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं देना है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि PM मोदी किन-किन हेल्थ समस्याओं पर खास ध्यान दे रहे हैं.

मोटापा और लाइफस्टाइल
पीएम मोदी का फोकस मोटापे और हेल्दी लाइफस्टाइल पर हमेशा रहा है. इस साल की शुरुआत में उन्होंने भारत में बढ़ते मोटापे की समस्या पर जोर दिया. उन्होंने लोगों से अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने की कहा, खासकर एडिबल ऑयल से परहेज करने की सलाह दी. इसके साथ-साथ उन्होंने बताया कि अगर हर व्यक्ति महीने में 10% से कम तेल का इस्तेमाल करेगा, तो मोटापे और दूसरी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है. 

 

महिलाओं और बच्चों की सेहत
अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ और 8वां पोषण माह शुरू करने वाले हैं. यह योजनाएं महिलाओं, किशोरियों और बच्चों की हेल्थ और पोषण को मजबूत करने के लिए हैं. इसके साथ-साथ यह योजनाएं महिलाओं की जांच सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है, एनीमिया रोकने के उपाय और मातृ-शिशु हेल्थ सर्विस पर जोर किया गया है.  

 

टीबी फ्री
सरकार ने 2025 तक भारत में टीबी खत्म करने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए पीएम मोदी टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहे हैं. इसके तहत कम्युनिटी और वॉलिंटियर की मदद से मरीजों का इलाज और देखभाल की जाती है. 

 

मेंटल हेल्थ
अपने कार्यक्रम 'मन की बात' में पीएम मोदी ने हमेशा मेंटल हेल्थ पर भी जोर दिया है. वे मेंटल हेल्थ को बहुत जरूरी मानते हैं. उनके अनुसार हेल्दी इंसान केवल शरीर से नहीं, बल्कि दिमाग और सोशल लाइफ से भी होता है. वे युवाओं को योग, रोजाना एक्सरसाइज और स्ट्रेस कम करने के उपाय अपनाने की सलाह देते हैं. 

 

पोषण और खानपान
पीएम मोदी बच्चों और युवाओं को हेल्दी डाइट लेने की सलाह देते हैं. खासकर जंक फूड, ज्यादा ऑयली फूड्स और मैदे से बने चीजों से परहेज करने की सलाह देते हैं. पीएम मोदी ने मिलेट्स और मौसमी फलों को खाने, सही तरीके से खाना चबाने, धूप में समय बिताने और अच्छी नींद लेने पर भी जोर दिया है.

