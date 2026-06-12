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बिस्तर पर नींद नहीं, सिर्फ बेचैनी? पेट और दिमाग के रिश्ते के चलते बदलनी पड़ रही करवट, नई स्टडी में खुलासा

अधिकतर लोग खराब गट हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं. नई रिसर्च में सामने आया है कि खराब गट हेल्थ की वजह से नींद पर बुरा असर पड़ता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 12, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:10 PM IST
बिस्तर पर नींद नहीं, सिर्फ बेचैनी? पेट और दिमाग के रिश्ते के चलते बदलनी पड़ रही करवट, नई स्टडी में खुलासा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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