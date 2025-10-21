त्योहार की चमक ढलते ही हवा हुई जहरीली! घर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए जरूरी हैं ये सेफ्टी टिप्स

Diwali Smog Health Tips: दिवाली का तो सभी को बेसब्री से इंतजार होता है पर जब दिवाली के बाद जब पूरा शहर धुएं की चादर में लिपट जाता है, तो त्योहार की चमक के साथ-साथ हवा में घुला प्रदूषण सेहत के लिए खतरा बन जाता है. ये पॉल्यूशन खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है.
दिवाली का त्योहार सभी बेहद धूमधाम से मनाते हैं पर इसके बाद हवा में मौजूद जहरीले कण, धुआं और गैस सांस की समस्याओं को बढ़ा देती हैं. ये समय छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद मुश्किल होता है क्योंकि उनका शरीर प्रदूषण के प्रभाव को झेलने में उतना सक्षम नहीं होता है. बच्चों में खांसी, गले में खराश, आंखों में जलन और थकान जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं. वहीं बुजुर्गों में अस्थमा, सर्दी या हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप दिवाली के बाद अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को हेल्दी रख सकते हैं.
खुली हवा
दिवाली के बाद घर के छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बाहर खुली हवा में कम समय बिताने दें. सुबह और शाम के समय हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, इसलिए इस समय बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर ही रखें. अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो मास्क पहनाना न भूलें. बहुत से लोग ये सोच कर मास्क नहीं पहनते हैं कि उनका लुक खराब हो जाएगा पर सेहत से जरूरी कुछ नहीं हैं इसलिए सावधानी बरते.
एयर प्यूरीफायर
घर के कमरे की खिड़कियां दिन में कुछ देर के लिए खोलें ताकि हवा का प्रवाह बना रहे. पूरे दिन खिड़कियां खुली ना छोड़े, ऐसा करने से घर में भी बाहर का पॉल्यूशन आ सकता है. आप घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. घर में मनी प्लांट, पीस लिली और तुलसी के पौधे लगाने से भी घर की हवा को साफ किया जा सकता है. ध्यान रखें कि घर की साफ- सफाई करते समय गीले कपड़े का इस्तेमाल करें ताकि धूल उड़कर हवा में न फैले.
खानपान
दिवाली के बाद बच्चों और बुजुर्गों के खानपान पर भी ध्यान देना बेहद ही ज्यादा जरूरी है. उन्हें हल्का, पौष्टिक और गर्म खाना दें. विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला और अमरूद डाइट में शामिल करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है.
डॉक्टर
अगर आपके घर में किसी को सांस लेने में दिक्कत हो या लगातार खांसी बनी रहे तो इसे हल्के में न लें. ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. बुजुर्गों को जुकाम से बचाने के लिए हल्के गर्म कपड़े पहनाएं. दिवाली के बाद की हवा भले ही जहरीली हो जाए, लेकिन थोड़ी सावधानी और देखभाल से आप अपने परिवार को इस खतरे से बचा सकते हैं.
Disclaimer
