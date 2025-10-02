आपकी सोच से भी ज्यादा जरूरी है पोटैशियम मिनरल, ये चीजें न खाएंगे तो जिंदगी होगी मुश्किल

Potassium Deficiency: हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए कई मिनरल्स की जरूरत होती हैं, जिनमें से एक एसेंशियल मिनरल है पोटैशियम. ये मिनरल न सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, बल्कि मसल्स और नर्व्स को भी ठीक से काम करने में मदद करता है. लेकिन जब शरीर में पोटैशियम की कमी हो जाती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोकैलेमिया कहा जाता है, तो कई तरह की सेहत से जुड़ी परेशानियां सामने आती हैं. आइए जानते हैं इसकी कमी से होने वाले लक्षण और उन्हें दूर करने के लिए कौन-से फूड्स खाने चाहिए.

पोटैशियम की कमी से क्या होगा?

1. मसल्स वीकनेस और क्रैम्प्स

पोटैशियम मसल्स के सही तरीके से सिकुड़ने और फैलने के लिए जरूरी है. इसकी कमी से अक्सर पैरों और हाथों में खिंचाव, दर्द और कमजोरी महसूस होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. थकान और सुस्ती

अगर आप बिना ज्यादा काम किए भी हमेशा थकान और सुस्ती महसूस कर रहे हैं, तो ये पोटैशियम की कमी का इशारा हो सकता है. ये बॉडी की एनर्जी लेवल को अफेक्ट करता है.

3. हार्ट से जुड़ी दिक्कतें

पोटैशियम की कमी का सीधा असर हार्टबीट पर पड़ता है. धड़कन तेज होना, अनियमित धड़कन या घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं. लंबे समय तक ये कंडीशन हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा सकती है.

4. ब्लड प्रेशर का इम्बैलेंस

पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. इसकी कमी से हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी बढ़ सकती है, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है.

5. कब्ज और डाइजेशन की समस्या

पोटैशियम मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है, जिसमें आंतों की मांसपेशियां भी शामिल हैं. इसकी कमी से कब्ज और पाचन संबंधी दिक्कतें आम हो जाती हैं.

पोटैशियम की कमी से बचने के लिए खाएं ये फूड्स

1. केला: पोटैशियम का सबसे आसान और सस्ता सोर्स है. रोजाना एक केला खाने से इसकी कमी पूरी की जा सकती है.

2. आलू और शकरकंद: इनमें भरपूर पोटैशियम होता है और ये एनर्जी भी देते हैं.

3. पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां: आयरन के साथ-साथ ये पोटैशियम की भी अच्छी सप्लाई करती हैं.

4. संतरा और नारियल पानी: ये दोनों शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ पोटैशियम लेवल भी बढ़ाते हैं.

5. राजमा और दालें: प्रोटीन के साथ पोटैशियम का भी बेहतरीन सोर्स हैं.

6. एवोकाडो और टमाटर: इनमें हेल्दी फैट्स और मिनरल्स के साथ पोटैशियम भी प्रचुर मात्रा में होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.