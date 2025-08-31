नींद में कैसे हील होता है माइंड, Dr Bhavneet ने बताया; क्यों मेंटल हेल्थ के जरूरी है REM Sleep?

How to Improve REM Sleep: हम सभी जानते हैं कि नींद हमारी सेहत से जुड़ा है, अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है. लेकिन क्या आपको पता है कि नींद के भी अलग-अलग स्टेज होते हैं? और इन्हीं स्टेज में से एक होती है REM स्लीप, जिसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है. ये नींद का वो समय होता है, जब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है. वहीं इस समय का आपके मेंटल हेल्थ पर गहरा असर भी पड़ता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि REM स्लीप क्या है और ये आपके लिए क्यों जरूरी है?

क्या होती है REM स्लीप?

REM स्लीप नींद की वो स्टेज है, जिसमें आपकी आंखें तेजी से हिलती है. इस दौरान बॉडी स्थिर रहती है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है. इस स्टेज में ही सबसे ज्यादा सपने आते हैं. यह नींद का चौथा स्टेज होता है और हर स्टेज के 90 मिनट बाद यह आता है. वहीं एक रात में 4 से 5 बार यह स्टेज आता है और सबसे लंबा लास्ट स्टेज में होता है. REM स्लीप के बारे में साइकाइट्रिस्ट डॉ भवनीत कौर ने इंस्टाग्राम वीडियो पर बताया कि REM स्लीप आपके माइंड को हील करती है.

मेंटल हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है REM स्लीप?

आपको बता दें, REM स्लीप आपके मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. यह आपकी मेमोरी, इमोशनल बैलेंस और लर्निंग को बेहतर बनाती है. इस समय ब्रेन दिनभर में हुई चीजों को प्रोसेस करता है, इमोशन्स को बैलेंस करता है और स्ट्रेस को कम करने का काम करता है. वहीं अगर नींद की ये स्टेज पूरी नहीं होती है, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, थकान हुआ और मेंटली कमजोर हो जाता है.

REM स्लीप की कमी के साइंस

REM स्लीप की कमी होने पर बॉडी में इसके साइंस नजर आने लगते हैं. इस दौरान बार-बार नींद टूटती है, दिन भर थकान और ध्यान लगाने में परेशानी महसूस होती है, मूड स्विंग्स या डिप्रेशन जैसी समस्याएं महसूस होने लगती है और याददाश्त भी कमजोर हो जाता है. अगर आपको भी ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी REM स्लीप पूरी नहीं हो रही.

बेहतर REM स्लीप के लिए क्या करें?

कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करने से आपकी REM स्लीप बेहतर हो सकती है. इसके लिए रोजाना सोने और जागने का समय तय कर लें. सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बना लें. रात के समय अल्कोहल और कैफीन का सेवन न करें. इसके साथ-साथ सोने से पहले रिलैक्सिंग एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन, किताब पढ़ना, या स्लो म्यूजिक सुनें और रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.