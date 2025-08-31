नींद में कैसे हील होता है माइंड, Dr Bhavneet ने बताया; क्यों मेंटल हेल्थ के जरूरी है REM Sleep?
Advertisement
trendingNow12903981
Hindi NewsHealth

नींद में कैसे हील होता है माइंड, Dr Bhavneet ने बताया; क्यों मेंटल हेल्थ के जरूरी है REM Sleep?

What is REM Sleep: जहां गहरी नींद आपकी बॉडी को हील करती है, वहीं REM स्लीप माइंड को हील करना का काम करती है. इस खबर में हम आपको नींद की इस स्टेज के बारे में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नींद में कैसे हील होता है माइंड, Dr Bhavneet ने बताया; क्यों मेंटल हेल्थ के जरूरी है REM Sleep?

How to Improve REM Sleep: हम सभी जानते हैं कि नींद हमारी सेहत से जुड़ा है, अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है. लेकिन क्या आपको पता है कि नींद के भी अलग-अलग स्टेज होते हैं? और इन्हीं स्टेज में से एक होती है REM स्लीप, जिसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है. ये नींद का वो समय होता है, जब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है. वहीं इस समय का आपके मेंटल हेल्थ पर गहरा असर भी पड़ता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि REM स्लीप क्या है और ये आपके लिए क्यों जरूरी है?

 

क्या होती है REM स्लीप?
REM स्लीप नींद की वो स्टेज है, जिसमें आपकी आंखें तेजी से हिलती है. इस दौरान बॉडी स्थिर रहती है और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है. इस स्टेज में ही सबसे ज्यादा सपने आते हैं. यह नींद का चौथा स्टेज होता है और हर स्टेज के 90 मिनट बाद यह आता है. वहीं एक रात में 4 से 5 बार यह स्टेज आता है और सबसे लंबा लास्ट स्टेज में होता है. REM स्लीप के बारे में साइकाइट्रिस्ट डॉ भवनीत कौर ने इंस्टाग्राम वीडियो पर बताया कि REM स्लीप आपके माइंड को हील करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

मेंटल हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है REM स्लीप?
आपको बता दें, REM स्लीप आपके मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. यह आपकी मेमोरी, इमोशनल बैलेंस और लर्निंग को बेहतर बनाती है. इस समय ब्रेन दिनभर में हुई चीजों को प्रोसेस करता है, इमोशन्स को बैलेंस करता है और स्ट्रेस को कम करने का काम करता है. वहीं अगर नींद की ये स्टेज पूरी नहीं होती है, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, थकान हुआ और मेंटली कमजोर हो जाता है.

 

REM स्लीप की कमी के साइंस
REM स्लीप की कमी होने पर बॉडी में इसके साइंस नजर आने लगते हैं. इस दौरान बार-बार नींद टूटती है, दिन भर थकान और ध्यान लगाने में परेशानी महसूस होती है, मूड स्विंग्स या डिप्रेशन जैसी समस्याएं महसूस होने लगती है और याददाश्त भी कमजोर हो जाता है. अगर आपको भी ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी REM स्लीप पूरी नहीं हो रही. 

 

बेहतर REM स्लीप के लिए क्या करें?
कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करने से आपकी REM स्लीप बेहतर हो सकती है. इसके लिए रोजाना सोने और जागने का समय तय कर लें. सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बना लें. रात के समय अल्कोहल और कैफीन का सेवन न करें. इसके साथ-साथ सोने से पहले रिलैक्सिंग एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन, किताब पढ़ना, या स्लो म्यूजिक सुनें और रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

what is REM sleepREM sleep for mental health

Trending news

'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
Indian Army news
पाक की बदमाशी या चीन का दुस्साहस अब और नहीं, बॉर्डर पर विराजमान होंगे 'भय के स्वामी'
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
bengaluru news
14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?
;