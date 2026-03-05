9 साल के बच्चे को मिली दूसरी जिंदगी, इन दो जानलेवा बीमारी से था पीड़ित; मेडिकल साइंस के चमत्कार से मुस्कुराई जिंदगी

Medical Field New Achievement: पुणे के एक नौ साल के मासूक को नई जिंदगी देकर, डॉक्टरों ने मेडिकल जगत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यह बच्चा एक साथ दो बेहद गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहा था, ऐसे में इन दोनों बीमारियों का एक साथ इलाज करना किसी चुनौती से कम नहीं था. लेकिन सूर्या मदर एंड चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने बच्चे का इलाज कर एक बड़ी सफलता हासिल की.

दो गंभीर और दुर्लभ बीमारी झेल रहा था बच्चा

बच्चा दो बेहद गंभीर और दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है. वह हाइपर IgE सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था. यह एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें बॉडी की इम्युनिटी लगभग खत्म हो जाती है और बार-बार व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है. इस बीमारी के इलाज के दौरान बच्चे को बुर्किट लिंफोमा का पता चला. यह भी बेहद आक्रामक और तेजी से फैलने वाला ब्लड कैंसर है. ऐसे में कमजोरी इम्युनिटी के साथ-साथ ब्लड कैंसर ने बच्चे की स्थिति काफी गंभीर बना दी थी. लेकिन डॉक्टरों की एक खास टीम ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर बच्चे का सफल इलाज किया.

डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती

कमजोर इम्युनिटी वाले बच्चों में कैंसर का इलाज किसी चुनौती से कम नहीं होता. दरअसल कीमोथेरेपी इम्युनिटी को कम कर देती है और जानलेवा इंफेक्शन का खतरा बढ़ा देती है. ऐसे में इस स्थिति से बचने के लिए, अस्पताल की बाल रोग, ऑन्कोलॉजी, गहन चिकित्सा इकाई और शल्य चिकित्सा टीमों ने एक साथ मिलकर इलाज किया, जिसमें लो इंटेंसिटी कीमोथेरेपी, मजबूत इंफेक्शन कंट्रोल और लॉन्ग टर्म इंटेंसिव केयर सपोर्ट शामिल है. अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच, बच्चे को निगरानी में कीमोथेरेपी के तीन साइकल दिए गए. अस्पताल के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस दौरान खतरनाक इंफेक्सन के कारण उसे कई बार ICU में भर्ती कराना पड़ा और श्वसन सहायता देनी पड़ी. बच्चे की स्थिति स्थिर होने के बाद, डॉक्टरों ने 10 सितंबर 2024 को बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, जिसके डोनर उसके पिता ही थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मेडिकल फील्ड में एक बड़ी उपलब्धि

ट्रांसप्लांट के बाद बच्चे को फेफड़े और बिलियरी ट्रैक्ट इंफेक्शन सहित कई तरह के इंफेक्शन हुए. लेकिन उपचार और गहन निगरानी के कारण इसे सफलतापूर्वक ठीक किया जा सका. स्थिति बेहतर होने के बाद उसे दवा देकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अगस्त 2025 तक उसकी गहन निगरानी की गई. आज बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है. उसकी इम्युनिटी नॉर्मल हो गई है और वह कैंसर फ्री है, जो मेडिकल फील्ड में एक बड़ी उपलब्धि है.