Advertisement
trendingNow13130892
Hindi NewsHealth9 साल के बच्चे को मिली दूसरी जिंदगी, इन दो जानलेवा बीमारी से था पीड़ित; मेडिकल साइंस के चमत्कार से मुस्कुराई जिंदगी

9 साल के बच्चे को मिली दूसरी जिंदगी, इन दो जानलेवा बीमारी से था पीड़ित; मेडिकल साइंस के चमत्कार से मुस्कुराई जिंदगी

Pune News: पुणे के एक 9 साल के बच्चे को नई जिंदगी मिली. बच्चा दो गंभीर और दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा था. लेकिन डॉक्टरों ने इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का इलाज कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 05, 2026, 06:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 साल के बच्चे को मिली दूसरी जिंदगी, इन दो जानलेवा बीमारी से था पीड़ित; मेडिकल साइंस के चमत्कार से मुस्कुराई जिंदगी

Medical Field New Achievement: पुणे के एक नौ साल के मासूक को नई जिंदगी देकर, डॉक्टरों ने मेडिकल जगत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यह बच्चा एक साथ दो बेहद गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहा था, ऐसे में इन दोनों बीमारियों का एक साथ इलाज करना किसी चुनौती से कम नहीं था. लेकिन सूर्या मदर एंड चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने बच्चे का इलाज कर एक बड़ी सफलता हासिल की. 

दो गंभीर और दुर्लभ बीमारी झेल रहा था बच्चा

बच्चा दो बेहद गंभीर और दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है. वह हाइपर IgE सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था. यह एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें बॉडी की इम्युनिटी लगभग खत्म हो जाती है और बार-बार व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है. इस बीमारी के इलाज के दौरान बच्चे को बुर्किट लिंफोमा का पता चला. यह भी बेहद आक्रामक और तेजी से फैलने वाला ब्लड कैंसर है. ऐसे में कमजोरी इम्युनिटी के साथ-साथ ब्लड कैंसर ने बच्चे की स्थिति काफी गंभीर बना दी थी. लेकिन डॉक्टरों की एक खास टीम ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर बच्चे का सफल इलाज किया. 

डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती

कमजोर इम्युनिटी वाले बच्चों में कैंसर का इलाज किसी चुनौती से कम नहीं होता. दरअसल कीमोथेरेपी इम्युनिटी को कम कर देती है और जानलेवा इंफेक्शन का खतरा बढ़ा देती है. ऐसे में इस स्थिति से बचने के लिए, अस्पताल की बाल रोग, ऑन्कोलॉजी, गहन चिकित्सा इकाई और शल्य चिकित्सा टीमों ने एक साथ मिलकर इलाज किया, जिसमें लो इंटेंसिटी कीमोथेरेपी, मजबूत इंफेक्शन कंट्रोल और लॉन्ग टर्म इंटेंसिव केयर सपोर्ट शामिल है. अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच, बच्चे को निगरानी में कीमोथेरेपी के तीन साइकल दिए गए. अस्पताल के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस दौरान खतरनाक इंफेक्सन के कारण उसे कई बार ICU में भर्ती कराना पड़ा और श्वसन सहायता देनी पड़ी. बच्चे की स्थिति स्थिर होने के बाद, डॉक्टरों ने 10 सितंबर 2024 को बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, जिसके डोनर उसके पिता ही थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मेडिकल फील्ड में एक बड़ी उपलब्धि

ट्रांसप्लांट के बाद बच्चे को फेफड़े और बिलियरी ट्रैक्ट इंफेक्शन सहित कई तरह के इंफेक्शन हुए. लेकिन उपचार और गहन निगरानी के कारण इसे सफलतापूर्वक ठीक किया जा सका. स्थिति बेहतर होने के बाद उसे दवा देकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अगस्त 2025 तक उसकी गहन निगरानी की गई. आज बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है. उसकी इम्युनिटी नॉर्मल हो गई है और वह कैंसर फ्री है, जो मेडिकल फील्ड में एक बड़ी उपलब्धि है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Pune Medical Field Achievement

Trending news

यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस राज्य में घटती जनसखंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसखंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
Justice B V Nagarathna
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
Ajit Pawar
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
israel iran war
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
jammu kashmir news
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
PM Modi
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदी पट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
jdu nitish kumar news
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदी पट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
congress
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका