रात को सोने से पहले नाभि में लगा लें ये तेल, बीमारियां हो सकती है दूर!

आयुर्वेद के अनुसार नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है. नाभि का संबंध शरीर के अंगों से होता है. आयुर्वेद में कहा गया है कि नाभि में तेल डालना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. रात को सोने से पहले नाभि में तेल डालने से कई समस्या दूर हो सकती है. आइए जानते हैं नाभि में तेल डालने के फायदे.

ऑलिव ऑयल

रात को सोने से पहले नाभि में ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं. ऐसा करने से हार्ट संबंधी समस्या से राहत मिल सकती है. दरअसल ऑलिव ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो कि हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है. इस बात का ध्यान रखें कि नाभि में ऑयल डालने से बीमारी ठीक नहीं होती है. अगर आपको हार्ट संबंधी समस्या है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

कोलेस्ट्रॉल

रात को सोने से पहले 2 बूंद ऑलिव ऑयल नाभि पर डालना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. नाभि में ऑयल लगाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो सकता है. लेकिन अगर आपको लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल की समस्या से है तो आप डॉक्टर के पास जाएं. डॉक्टर की सलाह पर दवाई का सेवन करें.

Add Zee News as a Preferred Source

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

ऑलिव ऑयल में विटामिन ई पाया है. नाभि में ऑलिव ऑयल लगाने स्किन ग्लो आता है. नाभि में जैतून तेल लगाने से स्किन की ड्राईनेस कम हो सकती है वहीं बालों का रूखापन भी कम हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें