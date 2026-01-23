Advertisement
trendingNow13084265
Hindi NewsHealthरात को सोने से पहले नाभि में लगा लें ये तेल, बीमारियां हो सकती है दूर!

रात को सोने से पहले नाभि में लगा लें ये तेल, बीमारियां हो सकती है दूर!

Nabhi Par Oil Lagane ke Fayde आयुर्वेद में नाभि को शरीर का केंद्र बिंदू माना जाता है. नाभि का संबंध पूरे शरीर से होता है. नाभि में तेल डालना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं नाभि में तेल डालने के फायदे. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 23, 2026, 11:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात को सोने से पहले नाभि में लगा लें ये तेल, बीमारियां हो सकती है दूर!

आयुर्वेद के अनुसार नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होता है. नाभि का संबंध शरीर के अंगों से होता है. आयुर्वेद में कहा गया है कि नाभि में तेल डालना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. रात को सोने से पहले नाभि में तेल डालने से कई समस्या दूर हो सकती है. आइए जानते हैं नाभि में तेल डालने के फायदे. 

ऑलिव ऑयल 
रात को सोने से पहले नाभि में ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं. ऐसा करने से हार्ट संबंधी समस्या से राहत मिल सकती है. दरअसल ऑलिव ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो कि हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है. इस बात का ध्यान रखें कि नाभि में ऑयल डालने से बीमारी ठीक नहीं होती है. अगर आपको हार्ट संबंधी समस्या है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. 

कोलेस्ट्रॉल 
रात को सोने से पहले 2 बूंद ऑलिव ऑयल नाभि पर डालना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. नाभि में ऑयल लगाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो सकता है. लेकिन अगर आपको लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल की समस्या से है तो आप डॉक्टर के पास जाएं. डॉक्टर की सलाह पर दवाई का सेवन करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद 
ऑलिव ऑयल में विटामिन ई पाया है. नाभि में ऑलिव ऑयल लगाने स्किन ग्लो आता है. नाभि में जैतून तेल लगाने से स्किन की ड्राईनेस कम हो सकती है वहीं बालों का रूखापन भी कम हो सकता है.  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम लेने पर BJP ने राहुल गांधी को घेरा
G RAM G
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम लेने पर BJP ने राहुल गांधी को घेरा
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
Bangladesh PM Sheikh Hasina Rajasthan Visit
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
Kashmir
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
BalaSaheb Thackeray
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा