चूहे के पेशाब फैलने वाला बुखार, जिससे केरल में डर का माहौल, जानिए क्या हैं इसके लक्षण

Rat Fever in Kerala: केरल में रैट फीवर से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और पंचायतें पूरी तरह अलर्ट हैं. इस फीवर के साथ अमीबिक मेनिंगोएनसेफेलाइटिस (Amoebic Meningoencephalitis) की बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हेल्थ मॉनिटरिंग और रोकथाम के उपाय तेज किए गए हैं. केरल में पिछले दिनों करुवथदम भास्करन (Karuvathadam Bhaskaran) नाम के एक शख्स की मौत हुई, जबकि दो लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हरकत में आया प्रशासन

पेरुवल्लूर (Peruvalloor) में हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी ने उन लोगों को डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट (Doxycycline Tablets) बांटने का फैसला लिया है, जो हाई रिस्क वाले जगहों जैसे धान के खेतों, कीचड़ भरे क्षेत्रों और वाटर बॉडीज में काम करते हैं, जहां चूहों के यूरिन के पानी में मिलने की संभावना है. पंचायत ने मनरेगा मजदूरों, किसानों और पशुपालकों को क्लास घोषित किए है. इन लोगों को जागरूक करने के लिए माइक से अनाउंसमेंट करने और नोटिस के जरिए कैंपेन चलाया जाएगा.

जरूरी उपाय

लोगों को रुके हुए और गंदे जलाशयों से दूर रहने की सलाह दी गई है. सभी कुओं में क्लोरीनेशन (Chlorination) किया जाएगा. साथ ही, लोगों को खाना ढक कर रखने और आसपास की सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चूहों को दूर रखा जा सके.

मेडिकल हेल्प लें

स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और सिरदर्द जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें. हेल्थ कमेटी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि इन मामलों में तुरंत मेडिकल हेल्प जरूरी है. खुद इलाज करने से कंडीशन और बिगड़ सकती है. बीमारी और उससे बचने के उपायों को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल थे. इस बीच, मूनियूर (Moonniyoor) पंचायत ने अमीबिक मेनिंगोएनसेफेलाइटिस के मामलों की खबरों के बाद हेल्थ अलर्ट जारी किया गया है. दूषित पानी में पाए जाने वाले अमीबा से होने वाले डेडली इंफेक्शन के कारण लोकल हेल्थ कमेटी ने एहतियाती कदम उठाए.

वाटर बॉडीज की सफाई

पंचायत अध्यक्ष एनएम सुहराबी (NM Suharabi) की अध्यक्षता में हुई खास मीटिंग में फैसला लिया गया कि सभी कुओं का क्लोरीनेट किया जाएगा, तालाबों और पब्लिक वाटर बॉडीज के पास वॉर्निंग बोर्ड लगाए जाएंगे, और घर-घर हेल्थ गाइडलाइंस वाले पर्चे बांटे जाएंगे. साथ ही, लोगों को सलाह दी गई है कि वे ठहरे हुए तालाबों में नहाने या तैरने से बचें और डेली यूज में पानी की सफाई का ख्याल करें. अधिकारियों ने कहा कि आम जनता के बीच जागरूकता फैलाना इंफेक्शन को रोकने की दिशा में सबसे अहम कदम है.

क्या है रैट फीवर?

बरसात के मौसम में कई तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं, उन्हीं में से एक है रैट फीवर. इसे मेडिकल लैग् में लेप्टोस्पायरोसिस (Leptospirosis) कहा जाता है. यह बीमारी एक बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण होती है, जो चूहों और अन्य जानवरों के यूरिन (पेशाब) से फैलता है. बरसात के दौरान जब पानी भर जाता है, तो यह बैक्टीरिया पानी में मिलकर इंसानों तक पहुंच सकता है. ये बीमारी सीधे इंसान से इंसान में नहीं फैलती, बल्कि सिर्फ दूषित वातावरण से फैलती है.

रैट फीवर कैसे फैलता है?

1. चूहों और जानवरों के पेशाब से

संक्रमित चूहों, कुत्तों या दूसरे जानवरों के पेशाब में मौजूद बैक्टीरिया पानी और मिट्टी को दूषित कर देते हैं.

2. गंदे पानी या कीचड़ से

नंगे पैर गंदे पानी या कीचड़ में चलने से बैक्टीरिया स्किन के कट या जख्म के जरिए शरीर में दाखिल हो सकता है.

3. इंफेक्टेड पानी पीने से

अगर दूषित पानी गलती से पी लिया जाए तो भी बीमारी फैल सकती है.

रैट फीवर के लक्षण

इसके लक्षण फ्लू या डेंगू जैसी बीमारियों से मिलते-जुलते हैं, इसलिए अक्सर लोग इसे पहचान नहीं पाते.

1. तेज बुखार और ठंड लगना

2. सिरदर्द और बदन दर्द

3. आंखों में लालिमा और दर्द

4. पेट दर्द, उल्टी या दस्त

5. स्किन पर लाल चकत्ते

6. जॉन्डिस जैसे लक्षण (सीरियर केस में)

7. सांस लेने में तकलीफ

8. किडनी और लिवर पर असर

(इनपुट-आईएएनएस)

