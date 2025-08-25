Cheese खरीदते वक्त जरूर पढ़ें लेबल, ये इंग्रेडिएंट्स दिखें, तो करें शॉपिंग लिस्ट से बाहर
Cheese खरीदते वक्त जरूर पढ़ें लेबल, ये इंग्रेडिएंट्स दिखें, तो करें शॉपिंग लिस्ट से बाहर

चीज़ खाने में स्वाद जरूर बढ़ाता है, लेकिन गलत इंग्रेडिएंट्स वाला प्रोडक्ट आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है. इसलिए पैकेट पर लिखे इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़ें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 25, 2025, 12:08 PM IST
Cheese खरीदते वक्त जरूर पढ़ें लेबल, ये इंग्रेडिएंट्स दिखें, तो करें शॉपिंग लिस्ट से बाहर

Cheese Ingredients: आजकल चीज़ तकरीबन हर किचन में मौजूद होता है. चाहे पिज्जा हो, पास्ता, सैंडविच या बर्गर, हर डिश का स्वाद चीज़ से और भी लाजवाब हो जाता है. लेकिन मार्केट में मिलने वाले चीज़ हमेशा हेल्दी नहीं होते. अक्सर लोग पैकेट देखकर बिना सोचे-समझे इसे खरीद लेते हैं और लेबल पर लिखे इंग्रेडिएंट्स पढ़ना भूल जाते हैं. यही लापरवाही लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. अगर आप भी चीज़ के शौकीन हैं, तो अगली बार खरीदारी करते वक्त लेबल पर जरूर नज़र डालें और इन इंग्रेडिएंट्स को देखकर तुरंत प्रोडक्ट को अपनी शॉपिंग लिस्ट से बाहर कर दें.

1. प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स
मार्केट में मिलने वाले कई पैकेटेड चीज़ में सॉर्बिक एसिड, पोटैशियम सोर्बेट, सोडियम नाइट्रेट जैसे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं. ये लंबे टाइम तक प्रोडक्ट को खराब होने से बचाते हैं, लेकिन शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं. खासकर बच्चों और बुजुर्गों में यह एलर्जी और हाजमे से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकते हैं.

2. हाई सोडियम कंटेंट
अगर लेबल पर सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो यह आपके हार्ट और ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को तो हाई-सोडियम चीज़ से खासतौर पर बचना चाहिए.

3. आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर
कई बार चीज़ को अट्रैक्टिव दिखाने और टेस्टी बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर मिलाए जाते हैं. ये पूरी तरह कैमिकल बेस्ड होते हैं और लंबे समय में शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ा सकते हैं.

4. वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल
असली चीज़ दूध से बनता है, लेकिन कई कंपनियां कॉस्ट कम करने के लिए इसमें वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल मिलाती हैं. ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है.

5. हाई फैट और प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स
लेबल पर अगर हाई सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट या प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स दिखें तो अलर्ट हो जाएं. ये शरीर का वजन तेजी से बढ़ाते हैं और डायबिटीज, मोटापा व हार्ट प्रॉब्लम्स को दावत दे सकते हैं.

हेल्दी चीज़ कैसे चुनें?
1. लेबल पढ़कर ऐसा चीज़ लें जिसमें 100% मिल्क, नैचुरल कल्चर और कम सॉल्ट हो.

2. मॉजेरेला, कॉटेज चीज़ या पनीर जैसी वेराइटीज बाकी के मुकाबले हेल्दी मानी जाती हैं.

3. कोशिश करें कि लोकल डेयरी या ऑर्गेनिक ब्रांड का चीज़ खरीदें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

