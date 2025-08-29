मीट खाया तो मौत तय... लाखों लोगों को हो रही ये खौफनाक बीमारी, 42% डॉक्टर्स को डिजीज के बारे में खुद नहीं पता

जरा सोचिए... किसी शाम अगर ग्रिल्ड मीट खाने के कुछ घंटों बाद आपको अचानक खुजली, सूजन, पेट दर्द या उल्टी जैसे लक्षण शुरू हो जाएं. ज्यादातर लोगों को यही लगेगा कि फूड पॉइजनिंग है, पर होगा अल्फा-गैल सिंड्रोम. यह बीमारी आमतौर पर टिक के काटने से होती है, और हैरानी की बात ये है कि उसके काटने का असर कई महीने बाद भी शरीर में दिख सकता है.

इस बीमारी को लोग अक्सर "रेड मीट एलर्जी" कहते हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ मीट तक सीमित नहीं है. दूध, जिलेटिन (जैसे गमी कैंडी), कुछ दवाएं और यहां तक कि ब्यूटी प्रोडक्ट से भी इसके ट्रिगर हो सकते हैं. CDC के अनुसार अमेरिका में करीब 4.5 लाख लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं. और अब इसे फैलाने वाले टिक्स की संख्या भी बढ़ रही है.

क्या है अल्फा-गैल सिंड्रोम?

यह एक तरह की एलर्जी है जो शरीर को मांसाहारी उत्पादों के प्रति संवेदनशील बना देती है. इसकी वजह एक शुगर मॉलिक्यूल होता है- गैलेक्टोज-अल्फा-1,3-गैलेक्टोज जिसे अल्फा-गैल कहा जाता है. यह मॉलिक्यूल गाय, सूअर, हिरण जैसे जानवरों के टिशू में पाया जाता है, लेकिन इंसानों में नहीं. जब कोई टिक काटता है, तो वह अपने थूक में मौजूद अल्फा-गैल हमारे शरीर में पहुंचा देता है. इसके बाद जब हम मांस या उससे बनी कोई चीज खाते हैं, तो शरीर उसे दुश्मन समझकर उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है.

लक्षण क्या हैं?

इस एलर्जी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि लक्षण तुरंत नहीं दिखते हैं. आमतौर पर मांस खाने के 2 से 6 घंटे बाद खुजली, सूजन, पेट दर्द, उल्टी या गंभीर मामलों में एनाफिलेक्सिस (जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन) हो सकता है. कई बार यह एलर्जी गंभीर रूप ले लेती है. खासकर अगर व्यक्ति को दोबारा टिक ने काट लिया हो. अफसोस की बात ये है कि अमेरिका में ही 42% डॉक्टर इस बीमारी के बारे में जानते ही नहीं. ऐसे में सही इलाज मिलने में सालों लग सकते हैं.

ये बीमारी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है?

पहले माना जाता था कि ये केवल दक्षिण-पूर्व अमेरिका की बीमारी है और इसे फैलाने वाला केवल 'लोन स्टार टिक' है. लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं कि कई और टिक प्रजातियां जैसे कि डियर टिक भी इसे फैला रही हैं. ये वही टिक है जो लाइम डिजीज भी फैलाता है. आज ये टिक न सिर्फ जंगलों में, बल्कि बगीचों, पार्कों और शहरों में भी मिल रहे हैं.

क्या करना चाहिए?

अगर आपको शक है कि आपको मीट या डेयरी के बाद एलर्जी हो रही है, तो डॉक्टर से अल्फा-गैल एलर्जी का ब्लड टेस्ट करवाएं. इलाज के लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन परहेज से काफी हद तक फायदा पहुंचता है. मांस, दूध, जिलेटिन जैसी चीजों से दूरी और टिक से बचाव सबसे जरूरी है.

