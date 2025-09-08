बासी खाना बार-बार गर्म करते हैं आप? सेहत में घुल रहा जहर, तन और मन ऐसे हो रहा बीमार
Advertisement
trendingNow12913144
Hindi NewsHealth

बासी खाना बार-बार गर्म करते हैं आप? सेहत में घुल रहा जहर, तन और मन ऐसे हो रहा बीमार

भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ताजा खाना नहीं खा पाते और बासी भोजन को बार-बार गैस पर या अवन में गर्म करते हैं, तो सेहत की बैंड बजा सकता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बासी खाना बार-बार गर्म करते हैं आप? सेहत में घुल रहा जहर, तन और मन ऐसे हो रहा बीमार

Reheating Stale Foods: आज के टाइम में जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी है कि खाना भी जल्दबाजी में खाया जाता है. जंक फूड तो अब घरों की प्लेटों में कॉमव हो गया है. खाने का टेस्ट तो मिल जाता है, लेकिन धीरे-धीरे ऐसे फूड्स बॉडी को थका देता है और मन को बेचैन करता है. आयुर्वेद हजारों सालों से कहता आया है कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये हमारे शरीर, मन, बुद्धि, और यहां तक कि इमोशंस को भी शेप देता है.

ताजे भोजन के फायदे
आयुर्वेद के मुताबिक, ताजा बना हुआ भोजन सात्विक होता है. यह भोजन पकने के कुछ घंटों के भीतर खा लेना चाहिए, क्योंकि तब तक इसमें 'प्राणशक्ति,' यानी जीवन ऊर्जा, बनी रहती है. पकने के 8 घंटे बाद वही भोजन राजसिक हो जाता है, और इसके बाद 'तामसिक' हो जाता है, यानी ऐसा खाना जो शरीर में सुस्ती, भारीपन और दिमागी थकावट लाता है.

क्या कहता है विज्ञान?
इस बात को साइंस भी कंफर्म भी करता है. अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, जो लोग ताजे, घर पर बने खाने का ज्यादा सेवन करते हैं, उनकी सेहत बेहतर रहती है. वो कम बीमार पड़ते हैं और मोटापा, डिप्रेशन और डायबिटीज जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बार-बार गर्म करके खाने के नुकसान
दूसरी तरफ, जो लोग बार-बार गर्म किया गया या लंबे समय तक रखा हुआ बासी खाना खाते हैं, उनका डाइजेशन कमजोर होता है, शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं और मन चिड़चिड़ा हो जाता है.

बच्चे और यंग एज ग्रुप पर असर
खासतौर पर बच्चों और युवाओं पर इसका गहरा असर पड़ता है. जो बच्चे जंक फूड और ठंडा खाना ज्यादा खाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, वो जल्दी थक जाते हैं और गुस्से या उदासी का शिकार हो सकते हैं.

शरीर चुस्त और मन शांत
ताजा और सात्विक भोजन न सिर्फ उनका मेटाबॉलिज्म ठीक रखता है, बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी और बिहेवियर में भी सुधार लाता है. यही वजह है कि आयुर्वेद और विज्ञान दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि खाना समय पर और शांत मन से खाना चाहिए, ताकि वह सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी पोषण दे सके.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

food

Trending news

आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
NIA raids
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
PM Modi
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
Kulgam
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
Donald Trump
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
Shashi Tharoor
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
Jessica Lal
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
BJP
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
Hazratbal
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
Weather
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
West Bengal
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
;