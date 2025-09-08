बासी खाना बार-बार गर्म करते हैं आप? सेहत में घुल रहा जहर, तन और मन ऐसे हो रहा बीमार

Reheating Stale Foods: आज के टाइम में जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी है कि खाना भी जल्दबाजी में खाया जाता है. जंक फूड तो अब घरों की प्लेटों में कॉमव हो गया है. खाने का टेस्ट तो मिल जाता है, लेकिन धीरे-धीरे ऐसे फूड्स बॉडी को थका देता है और मन को बेचैन करता है. आयुर्वेद हजारों सालों से कहता आया है कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये हमारे शरीर, मन, बुद्धि, और यहां तक कि इमोशंस को भी शेप देता है.

ताजे भोजन के फायदे

आयुर्वेद के मुताबिक, ताजा बना हुआ भोजन सात्विक होता है. यह भोजन पकने के कुछ घंटों के भीतर खा लेना चाहिए, क्योंकि तब तक इसमें 'प्राणशक्ति,' यानी जीवन ऊर्जा, बनी रहती है. पकने के 8 घंटे बाद वही भोजन राजसिक हो जाता है, और इसके बाद 'तामसिक' हो जाता है, यानी ऐसा खाना जो शरीर में सुस्ती, भारीपन और दिमागी थकावट लाता है.

क्या कहता है विज्ञान?

इस बात को साइंस भी कंफर्म भी करता है. अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, जो लोग ताजे, घर पर बने खाने का ज्यादा सेवन करते हैं, उनकी सेहत बेहतर रहती है. वो कम बीमार पड़ते हैं और मोटापा, डिप्रेशन और डायबिटीज जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं.

बार-बार गर्म करके खाने के नुकसान

दूसरी तरफ, जो लोग बार-बार गर्म किया गया या लंबे समय तक रखा हुआ बासी खाना खाते हैं, उनका डाइजेशन कमजोर होता है, शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं और मन चिड़चिड़ा हो जाता है.

बच्चे और यंग एज ग्रुप पर असर

खासतौर पर बच्चों और युवाओं पर इसका गहरा असर पड़ता है. जो बच्चे जंक फूड और ठंडा खाना ज्यादा खाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, वो जल्दी थक जाते हैं और गुस्से या उदासी का शिकार हो सकते हैं.

शरीर चुस्त और मन शांत

ताजा और सात्विक भोजन न सिर्फ उनका मेटाबॉलिज्म ठीक रखता है, बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी और बिहेवियर में भी सुधार लाता है. यही वजह है कि आयुर्वेद और विज्ञान दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि खाना समय पर और शांत मन से खाना चाहिए, ताकि वह सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी पोषण दे सके.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.