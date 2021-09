Remedies For Skin care: ये हैं वो 4 उपाय जिनके इस्तेमाल से चमक उठेगी स्किन, चेहरा दिखने लगेगा बेहद खूबसूरत

Remedies For Skin care: अगर आप भी एक चमकता हुआ चेहरा पाना चाहती हैं तो ये खबर आपकी मदद कर सकती है. आज भले ही बाजार में दुनियाभर की कंपनियों ने तरह तरह के प्रोडक्‍ट लॉन्‍च कर दिए हों लेकिन भी जब बात स्किन और हेयर केयर की आती है तो आज भी दादी नानी के नुस्‍खे सबसे ज्‍यादा काम में आते हैं. यह कैमिकल फ्री होते हैं और नेचुरल तरीके से हमारी त्‍वचा व बालों का ख्‍याल रखते हैं.

इस खबर में हम आपके लिए चार ऐसे नुस्खे लेकर आए हैं, जिनके इस्तेमाल से आप एक चमकती हुई स्किन पा सकती हैं. यह नुस्खे दूध, केसर और हल्दी, और चंदन से तैयार होते हैं.

चेहरे पर इस तरह करें दूध का उपयोग (Use milk like this on face)

1. दूध का उपयोग

हम देखते आए हैं कि प्राचीन काल में नई दुल्‍हन की त्वचा को निखारने के लिए कच्चे दूध को प्रयोग किया जाता था. चेहरे पर कच्चे दूध की मालिश से दाग-धब्बे हट सकते हैं. ऐसा करने से त्वचा के बंद रोम छिद्र खुल जाते हैं और और नेचुरल तरीके से स्किन क्‍लीन और मॉश्‍चराइज्ड होती है.

2. केसर का उपयोग

केसर को दूध के साथ मिलाकर यदि चेहरे पर रोज लगाया जाए तो त्वचा में नेचुरल ग्‍लो आता है. यही नहीं, दूध और चंदन के साथ यदि केसर का प्रयोग करें तो टैनिंग को भी दूर किया जा सकता है. इसके अलावा पपीते में दूध, केसर और शहद मिलाकर अगर इसे चेहरे पर मालिश की जाए तो डेड स्किन आसानी से हट जाती हैं और बहुत ही अच्‍छी तरह से स्किन एक्‍सफोलिएट किया जा सकता है.

3. हल्दी का उपयोग

चेहरे के कील, मुंहासे और ब्लैक हैडस को ठीक करने के लिए हल्‍दी का प्रयोग किया जाता है. चंदन, दूध, मलाई और शहद के साथ हल्‍दी मिलाकर फेसपैक के रूप में इसे प्रयोग करें, इससे नैचुरल ग्‍लो बढ़ता है.

4. सरसों का उपयोग

सरसों पाउडर और सरसों का तेल दोनों ही स्किन के लिए अच्‍छा माने जाते हैं. इसे उबटन के रूप में पहले जमाने में प्रयोग किया जाता था. इसके बने उबटन से स्किन पर मालिश कर टैनिंग दूर किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: Vitamins for Skin Care: डाइट में इन विटामिन को करें शामिल, चमक उठेगी स्किन, लौट आएगा नेचुरल ग्लो

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.