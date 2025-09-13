क्या आप भी से काट देते हैं नाक के बाल? फेफड़ों की सेहत पर पड़ सकती है भारी!
Advertisement
trendingNow12920753
Hindi NewsHealth

क्या आप भी से काट देते हैं नाक के बाल? फेफड़ों की सेहत पर पड़ सकती है भारी!

nasal hair removal side effects: नाक के छोटे बाल हमे कई बीमारियों से बचाते हैं.  नाक के छोटे बाल धूल और जीवाणु को छानने का काम करती हैं. नाक के भीतर छोटे बाल और श्लेष्मा (म्यूकस) होते हैं जो अवांछनीय तत्वों को अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं.

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आप भी से काट देते हैं नाक के बाल? फेफड़ों की सेहत पर पड़ सकती है भारी!

आयुर्वेद में नाक को केवल श्वसन अंग के रूप में नहीं, बल्कि शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में भी देखा जाता है. आयुर्वेद के महान ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में नाक की संरचना, कार्य और चिकित्सा प्रक्रियाओं को विशेष महत्व दिया गया है. आयुर्वेद में नाक को 'प्राणायः द्वारम्' कहा गया है, जिसका अर्थ है जीवन ऊर्जा के प्रवेश का मार्ग. प्राण वायु के बिना शरीर का कोई भी कार्य संभव नहीं है. सांस के माध्यम से जो वायु शरीर में प्रवेश करती है, वही कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाकर जीवन बनाए रखती है.

 नाक का सीधा संबंध मस्तिष्क
आयुर्वेद के अनुसार नाक का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है, इसीलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में नस्य कर्म जैसी प्रक्रिया विकसित की गई है. इसमें औषधियों को नाक के माध्यम से डाला जाता है ताकि सिर, मस्तिष्क, नेत्र, कंठ और नाड़ियों से संबंधित विकारों का उपचार किया जा सके. यह मानसिक थकान, भूलने की बीमारी, सिरदर्द, नींद की कमी और चिंता जैसे रोगों में अत्यंत लाभकारी है.

नाक शरीर की इस तरह से करता है रक्षा 
नाक की शारीरिक बनावट इस प्रकार है कि यह बाहरी हानिकारक कणों, जीवाणुओं और धूल को छानने का कार्य करती है. नाक के भीतर छोटे बाल और श्लेष्मा (म्यूकस) होते हैं जो अवांछनीय तत्वों को अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं. यह प्रक्रिया शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहायक होती है.नाक न केवल वायु का प्रवेश मार्ग है, बल्कि वह वायु का शोधन, तापमान संतुलन और आर्द्रता नियंत्रण भी करती है. ठंडी या प्रदूषित हवा को नाक भीतर जाकर गर्म और शुद्ध करती है, जिससे फेफड़ों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

योग और प्राणायाम 
योग और प्राणायाम में नाक का महत्व अत्यधिक है. सभी श्वसन अभ्यास नाक से ही किए जाते हैं, क्योंकि यह मानसिक शांति, तंत्रिका तंत्र की मजबूती और प्राण के संतुलन में सहायक है. अनुलोम-विलोम, नाड़ी शोधन और भ्रामरी जैसी प्राणायाम विधियां नाक के माध्यम से ही की जाती हैं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:   इस विटामिन की कमी से बढ़ सकता है हार्ट अटैक का रिस्क? 

About the Author
author img
IANS

TAGS

lifestylehealth

Trending news

भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
PM Modi Manipur Tour
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Election Commission
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
PM Modi
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
;