क्या कॉफी सच में आपका मूड बेहतर कर सकती है? जानें क्या कहती है रिसर्च

Coffee Benefits: भारत में लोगों को चाय-कॉफी पीने की आदत होती है. कॉफी पीने से बॉडी में एनर्जी बढ़ती है, बॉडी एक्टिव होता है. कई लोग नींद भगाने के लिए भी कॉफी पीते हैं. लेकिन आपको बता दें, कॉफी सिर्फ नींद भगाने के लिए नहीं, बल्कि मूड अच्छा करने का भी काम करती है. लाखों लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप कॉफी से करते हैं और मानते हैं कि इससे मूड अच्छा होता है और दिन बेहतर गुजरता है. अब इसपर एक रिसर्च में पता चला है कि अगर आप सही समय पर कॉफी पिएं, तो इसका मूड पर और भी बेहतर असर पड़ता है. इस खबर में हम आपको इस स्टडी के बारे में बताएंगे.

सुबह के समय चाय पीने से क्या होता है?

बाइलिफेल्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के साइंटिस्ट ने 236 युवाओं पर एक महीने तक रिसर्च की. उन्होंने रिसर्च में पाया की कॉफी पीने के बाद लोगों का मूड बेहतर होता है, लेकिन यह असर सबसे ज्यादा सुबह का समय देखने को मिला. सुबह कॉफी पीने से लोग ज्यादा खुश, एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं.

कैफीन कैसे असर करता है?

कॉफी में कैफीन पाया जाता है, जो हमारे ब्रेन में एडेनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिससे नींद दूर होती है और डोपामाइन नाम का हैपी हॉर्मोन एक्टिव हो जाता है. इससे व्यक्ति का मूड अच्छा होता है और मेंटल एनर्जी मिलती है. कई लोग रात की नींद के बाद विड्रॉल सिम्टम्स महसूस करते हैं, ऐसे में सुबह की पहली कॉफी आपको बेहतर फील कराता है.

हर किसी पर होता है एक जैसा असर

रिसर्च में ये भी पता चला है कि कॉफी का मूड पर असर लगभग सारे लोगों में एक जैसा पड़ता है. चाहे वे कम कैफीन लेते हैं या ज्यादा. आपको बता दें, जो लोग एंग्जायटी या डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, उन पर भी कैफीन का पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है. आपको बता दें, इस रिसर्च में एक हैरान करने वाली चीज ये आई कि कॉफी से किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सबका मूड बेहतर हुआ.

कैफीन की मात्रा पर रखें ध्यान

साइंटिस्ट ने ये भी चेतावनी दी कि कॉफी के ज्यादा सेवन से कैफीन पर निर्भरता बढ़ सकती है. इसके अलावा देर से पी गई कॉफी आपकी नींद पर खराब असर डाल सकता है. ऐसे में कॉफी सीमित मात्रा में पीना ही ज्यादा बेहतर होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.