Hindi NewsHealthप्रेग्नेंसी में इन पेनलिकर को लेकर आई नई रिसर्च, बच्चों के दिमाग पर नहीं पड़ता कोई बुरा असर; जानें क्या कहती है स्टडी?

प्रेग्नेंसी में इन पेनलिकर को लेकर आई नई रिसर्च, बच्चों के दिमाग पर नहीं पड़ता कोई बुरा असर; जानें क्या कहती है स्टडी?

Healthy Pregnancy Tips: प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल के इस्तेमाल को लेकर आई नई स्टडी के मुताबिक इस दौरान पैरासिटामोल लेना सेफ है. वहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि इससे बच्चों में ऑटिज्म या एडीएचडी (ADHD) का कोई खतरा नहीं होता. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:38 PM IST
प्रेग्नेंसी में इन पेनलिकर को लेकर आई नई रिसर्च, बच्चों के दिमाग पर नहीं पड़ता कोई बुरा असर; जानें क्या कहती है स्टडी?

Child Development During Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान इस्तेमाल किए गए पैरासिटामोल से अजन्मे बच्चे में ऑटिज्म, अटेंशन-डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (एडीएचडी) और बौद्धिक विकलांगता का खतरा नहीं होता है. शनिवार को पब्लिश्ड एक स्टडी में ये बात सामने आई है. यह स्टडी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस आम दर्द दवा के बारे में किए गए दावों को भी खारिज करती है. 

 

हिम्मत से काम लें
सितंबर में ट्रंप ने एक समारोह के दौरान गर्भवती महिलाओं से अपील की थी कि वो एसिटामिनोफेन (जिसे पैरासिटामोल भी कहा जाता है और यह टायलेनॉल की मुख्य सामग्री है) के बजाय 'हिम्मत से काम लेने' की कोशिश करें.

प्रेग्नेंसी होने वाली दवाएं
पैरासिटामोल, या एसिटामिनोफेन, प्रेग्नेंसी के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा है, जिसे दर्द से राहत और बुखार कम करने के लिए दुनिया भर में पहली पसंद के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है. इसकी सेफ्टी प्रोफाइल आमतौर पर नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाओं और ओपिओइड्स की तुलना में ज्यादा बेहतर है, जिससे यह प्रसूति देखभाल में पसंदीदा विकल्प बन जाता है. यह गोली डब्ल्यूएचओ की जरूरी दवाओं की लिस्ट में भी शामिल है.

 

43 स्टडीज पर आधारित जर्नल के अनुसार
43 स्टडीज पर आधारित और जर्नल द लैंसेट ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, एंड विमेंस हेल्थ में पब्लिश हुई सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा-एनालिसिस ने गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामोल के प्रयोग को सही ठहराया है.

 

प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल का इस्तेमाल?
सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स, यूके के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की संबंधित लेखिका प्रो. अस्मा खलील ने कहा, "इस सुनियोजित समीक्षा और मेटा-एनालिसिस में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि प्रेग्नेंसी के दौरान मां द्वारा पैरासिटामोल के इस्तेमाल से बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एडीएचडी, या बौद्धिक विकलांगता का खतरा बढ़ता है. जब विश्लेषण को लंबी फॉलो-अप अध्ययन, भाई-बहनों के तुलनात्मक अध्ययन, और कम पूर्वाग्रह संबंधित अध्ययन से मिलान किया, तब भी ये नतीजे एक जैसे ही रहे."

 

रिसर्च ने किया ये दावा
यूके, इटली और स्वीडन के शोधकर्ताओं ने साफ किया कि पारंपरिक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में पहले बताए गए संबंध पैरासिटामोल के कारण होने वाले प्रभाव के बजाय मां की बीमारी, बुखार, जेनेटिक संवेदनशीलता या पर्यावरणीय कारकों से होने वाली गड़बड़ी को दर्शाते हैं.

 

दवा से बचने के खतरे
उन्होंने कहा, "पैरासिटामोल से बचने से माताओं और भ्रूणों को बिना इलाज वाले दर्द और बुखार से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि गर्भपात, समय से पहले जन्म, या जन्मजात दोष." यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, यूके मेडिसिन एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, और हेल्थ कनाडा जैसी अन्य ग्लोबल रेगुलेटरी एजेंसियां ​​भी पैरासिटामोल की सेफ्टी प्रोफाइल का समर्थन करती हैं.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

