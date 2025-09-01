हाई BP के मरीजों में बेहद असरदार है ये नई दवा, 800 मरीजों पर हुए ट्रायल में देखा गया असर
Advertisement
trendingNow12904959
Hindi NewsHealth

हाई BP के मरीजों में बेहद असरदार है ये नई दवा, 800 मरीजों पर हुए ट्रायल में देखा गया असर

High BP New Medicine: हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अच्छी खबर है. एक नए इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल में बैक्सड्रोस्टेट नाम की एक नई दवा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में असरदार पाया गया है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 05:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाई BP के मरीजों में बेहद असरदार है ये नई दवा, 800 मरीजों पर हुए ट्रायल में देखा गया असर

Baxdrostat for High BP: दुनिया भर में करोड़ों लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं. लेकिन इनमें से लगभग आधे लोगों का ब्लड प्रेशर दूसरी दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिसके कारण मरीजों को दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. हाल ही में आए एक नए इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल में एक नई दवा, बैक्सड्रोस्टेट ऐसे मरीजों में असरदार पाया गया है. 

 

किन मरीजों में ज्यादा असरदार है बैक्सड्रोस्टेट?
बैक्सड्रोस्टेट, उन मरीजों में ज्यादा असरदार साबित हुई है, जिनका ब्लड प्रेशर कई दवाइयों के बावजूद खतरनाक तरह से बढ़ा रहा है और कंट्रोल नहीं हो पाता.

Add Zee News as a Preferred Source

 

UCL के हेड के अनुसार
UCL के हेड अन्वेषक प्रोफेसर ब्रायन विलियम्स ने स्पेन के मैड्रिड में आयोजित यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी (ईएससी) कांग्रेस 2025 में कंक्लुजन प्रस्तुत किए हैं. इस दौरान उन्होंने कहा, "तीसरे फेज के टेस्ट में बैक्सड्रोस्टेट के साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में लगभग 10 mmhg की कमी हासिल करना रोमांचक है, क्योंकि इस लेवल की कमी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और गुर्दे की बीमारी के रिस्क को काफी कम करने से जुड़ी है."

 

कैसे बढ़ता है ब्लड प्रेशर?
हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, जिसका नाम एल्डोस्टेरोन है और यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. कुछ लोगों के शरीर में यह हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. यह हार्मोन किडनी को नमक और पानी रोकने के लिए प्रेरित करता है, जिससे शरीर में पानी और नमक ज्यादा जमा हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है.

 

एल्डोस्टेरोन का जरूरी रोल 
विलियम्स ने आगे कहा, "इससे पता चलता है कि एल्डोस्टेरोन का लाखों रोगियों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में जरूरी रोल है और इस जानकारी से फ्यूचर में ज्यादा असरदार इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है."

 

800 मरीजों पर हुआ ट्रायल
इस इंटरनेशनल ट्रायल में करीब 800 मरीज शामिल किए गए, जो 214 क्लीनिकों में भर्ती थे. इन मरीजों को 12 हफ्तों तक रोजाना एक बार 1 एमजी या 2 एमजी बैक्सड्रोस्टैट दी गई. बैक्सड्रोस्टैट लेने वाले मरीजों का ब्लड प्रेशर औसतन 9-10 एमएमएचजी ज्यादा कम हुआ. वहीं, प्लेसीबो लेने वाले मरीजों में इतनी गिरावट नहीं देखी गई.

 

10 में से 4 मरीजों का BP नॉर्मल
बैक्सड्रोस्टैट लेने वाले हर 10 में से 4 मरीजों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पर आ गया, जबकि प्लेसीबो लेने वालों में ये संख्या 10 में से 2 से भी कम थी.

 

ब्लड प्रेशर का कारण सीधे तौर पर कंट्रोल हो जाता है
बैक्सड्रोस्टैट एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन को रोकती है, जिससे ब्लड प्रेशर का मेन कारण सीधे तौर पर कंट्रोल हो जाता है. स्टडी में पाया गया कि बैक्सड्रोस्टैट लेने से ब्लड प्रेशर की कमी कम से कम 32 हफ्तों तक बनी रही और इससे कोई बड़ा साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आया.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

high BP new medicinebaxdrostat for high bp

Trending news

कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर भाजपा का
Rahul Gandhi
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर भाजपा का
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
West Bengal
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
BJP
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Voter Adhikari Yatra
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
Nitin Gadkari
'जो लोगों को जितना मूर्ख बना सके वो उतना...', नागपुर में ये क्या बोल गए नितिन गडकरी
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
India America news
हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
;