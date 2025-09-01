हाई BP के मरीजों में बेहद असरदार है ये नई दवा, 800 मरीजों पर हुए ट्रायल में देखा गया असर

Baxdrostat for High BP: दुनिया भर में करोड़ों लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं. लेकिन इनमें से लगभग आधे लोगों का ब्लड प्रेशर दूसरी दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिसके कारण मरीजों को दिल का दौरा, स्ट्रोक और किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. हाल ही में आए एक नए इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल में एक नई दवा, बैक्सड्रोस्टेट ऐसे मरीजों में असरदार पाया गया है.

किन मरीजों में ज्यादा असरदार है बैक्सड्रोस्टेट?

बैक्सड्रोस्टेट, उन मरीजों में ज्यादा असरदार साबित हुई है, जिनका ब्लड प्रेशर कई दवाइयों के बावजूद खतरनाक तरह से बढ़ा रहा है और कंट्रोल नहीं हो पाता.

UCL के हेड के अनुसार

UCL के हेड अन्वेषक प्रोफेसर ब्रायन विलियम्स ने स्पेन के मैड्रिड में आयोजित यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी (ईएससी) कांग्रेस 2025 में कंक्लुजन प्रस्तुत किए हैं. इस दौरान उन्होंने कहा, "तीसरे फेज के टेस्ट में बैक्सड्रोस्टेट के साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में लगभग 10 mmhg की कमी हासिल करना रोमांचक है, क्योंकि इस लेवल की कमी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और गुर्दे की बीमारी के रिस्क को काफी कम करने से जुड़ी है."

कैसे बढ़ता है ब्लड प्रेशर?

हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, जिसका नाम एल्डोस्टेरोन है और यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. कुछ लोगों के शरीर में यह हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. यह हार्मोन किडनी को नमक और पानी रोकने के लिए प्रेरित करता है, जिससे शरीर में पानी और नमक ज्यादा जमा हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है.

एल्डोस्टेरोन का जरूरी रोल

विलियम्स ने आगे कहा, "इससे पता चलता है कि एल्डोस्टेरोन का लाखों रोगियों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में जरूरी रोल है और इस जानकारी से फ्यूचर में ज्यादा असरदार इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है."

800 मरीजों पर हुआ ट्रायल

इस इंटरनेशनल ट्रायल में करीब 800 मरीज शामिल किए गए, जो 214 क्लीनिकों में भर्ती थे. इन मरीजों को 12 हफ्तों तक रोजाना एक बार 1 एमजी या 2 एमजी बैक्सड्रोस्टैट दी गई. बैक्सड्रोस्टैट लेने वाले मरीजों का ब्लड प्रेशर औसतन 9-10 एमएमएचजी ज्यादा कम हुआ. वहीं, प्लेसीबो लेने वाले मरीजों में इतनी गिरावट नहीं देखी गई.

10 में से 4 मरीजों का BP नॉर्मल

बैक्सड्रोस्टैट लेने वाले हर 10 में से 4 मरीजों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पर आ गया, जबकि प्लेसीबो लेने वालों में ये संख्या 10 में से 2 से भी कम थी.

ब्लड प्रेशर का कारण सीधे तौर पर कंट्रोल हो जाता है

बैक्सड्रोस्टैट एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन को रोकती है, जिससे ब्लड प्रेशर का मेन कारण सीधे तौर पर कंट्रोल हो जाता है. स्टडी में पाया गया कि बैक्सड्रोस्टैट लेने से ब्लड प्रेशर की कमी कम से कम 32 हफ्तों तक बनी रही और इससे कोई बड़ा साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आया.

