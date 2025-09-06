नारियल पानी पीने से फैल सकता है इंफेक्शन! डॉक्टर से जानें कैसे पीना है सबसे ज्यादा सेफ?

Research On Coconut Water: हम और आप बड़े चाव से नारियल पानी पीते हैं. कोई गर्मी से बचने के लिए नारियल पानी पीता है, तो कोई मानता है कि नारियल पानी पीने से बालों में चमक आ जाती है. कुछ लोग तो हल्के मीठे स्वाद की वजह से ही नारियल पानी पी लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप नारियल पानी कैसे पीते हैं? अगर कभी आपका गौर नहीं गया, तो एक नए रिसर्च पर गौर फरमाइए..

नारियल पानी पर हुआ रिसर्च

इस रिसर्च में कहा गया है कि अगर आप सीधे नारियल से पानी पीते हैं, तो ये सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. एक बार पेड़ से उतरने के बाद नारियल में इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसी वजह से नारियल से पानी निकालकर पीना चाहिए. रिसर्च में ये भी कहा गया है कि इंफेक्टेड नारियल का पानी पीने से डायरिया और पेट दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है. चक्कर आ सकते हैं, यहां तक कि शरीर के अंदर हार्मफुल एसिड भी बन सकते हैं.

नारियल पानी पीना हानिकारक कैसे हो सकता है?

हो सकता है आपके अंदर भी सवाल उठ रहा हो, कि सीधे नारियल से पानी पीने को सेहत के लिए किस तरह हानिकारक हो सकता है. ऐसे में इस नारियल पानी को लेकर दी गई इस चेतावनी पर हमने डॉक्टर की राय ली.

डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने दी सलाह

लखनऊ के सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि बहुत ज्यादा गर्म वातावरण में रहने से नारियल पर क्रैक हो सकता है, जिससे इसपर बैक्टीरिया या फंगस जमा हो सकते हैं. इसके साथ-साथ जब औजार से नारियल काटा जाता है, तो इसपर जमी गंदगी भी इंफेक्शन का कारण बन सकती है. ऐसे में नारियल पानी पीने से पहले कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए.

सावधानियां बरतें

अगली बार जब आप नारियल पानी खरीदने जाएं. तो पहले साफ औजार से नारियल काटने के लिए कहें. साथ ही ये भी देखिएगा, कि कहीं आपको दिया गया नारियल, कटा फटा तो नहीं है. इस छोटी सी सावधानी से आप अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.