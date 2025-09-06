नारियल पानी पीने से फैल सकता है इंफेक्शन! डॉक्टर से जानें कैसे पीना है सबसे ज्यादा सेफ?
Advertisement
trendingNow12911558
Hindi NewsHealth

नारियल पानी पीने से फैल सकता है इंफेक्शन! डॉक्टर से जानें कैसे पीना है सबसे ज्यादा सेफ?

Coconut Water Can Spread Infection: नारियल पानी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ डाइजेशन, हार्ट हेल्थ के लिए लोग रोजाना नारियल पानी पीते हैं. लेकिन अगर आपको कहें कि नारियल पानी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नारियल पानी पीने से फैल सकता है इंफेक्शन! डॉक्टर से जानें कैसे पीना है सबसे ज्यादा सेफ?

Research On Coconut Water: हम और आप बड़े चाव से नारियल पानी पीते हैं. कोई गर्मी से बचने के लिए नारियल पानी पीता है, तो कोई मानता है कि नारियल पानी पीने से बालों में चमक आ जाती है. कुछ लोग तो हल्के मीठे स्वाद की वजह से ही नारियल पानी पी लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप नारियल पानी कैसे पीते हैं? अगर कभी आपका गौर नहीं गया, तो एक नए रिसर्च पर गौर फरमाइए..

 

नारियल पानी पर हुआ रिसर्च
इस रिसर्च में कहा गया है कि अगर आप सीधे नारियल से पानी पीते हैं, तो ये सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. एक बार पेड़ से उतरने के बाद नारियल में इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसी वजह से नारियल से पानी निकालकर पीना चाहिए. रिसर्च में ये भी कहा गया है कि इंफेक्टेड नारियल का पानी पीने से डायरिया और पेट दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है. चक्कर आ सकते हैं, यहां तक कि शरीर के अंदर हार्मफुल एसिड भी बन सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

नारियल पानी पीना हानिकारक कैसे हो सकता है?
हो सकता है आपके अंदर भी सवाल उठ रहा हो, कि सीधे नारियल से पानी पीने को सेहत के लिए किस तरह हानिकारक हो सकता है. ऐसे में इस नारियल पानी को लेकर दी गई इस चेतावनी पर हमने डॉक्टर की राय ली. 

 

डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने दी सलाह
लखनऊ के सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि बहुत ज्यादा गर्म वातावरण में रहने से नारियल पर क्रैक हो सकता है, जिससे इसपर बैक्टीरिया या फंगस जमा हो सकते हैं. इसके साथ-साथ जब औजार से नारियल काटा जाता है, तो इसपर जमी गंदगी भी इंफेक्शन का कारण बन सकती है. ऐसे में नारियल पानी पीने से पहले कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए.

 

सावधानियां बरतें
अगली बार जब आप नारियल पानी खरीदने जाएं. तो पहले साफ औजार से नारियल काटने के लिए कहें. साथ ही ये भी देखिएगा, कि कहीं आपको दिया गया नारियल, कटा फटा तो नहीं है. इस छोटी सी सावधानी से आप अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
;