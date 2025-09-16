क्या होते हैं फ्लेवोनोइड्स रिच फूड्स? जो डिमेंशिया से बचाव में होते हैं असरदार

Flavonoid Rich Diet for Dementia: डिमेंशिया जैसी ब्रेन से जुड़ी गंभीर बीमारी से बचने के लिए अब दवाओं से ज्यादा आपका खाना असरदार हो सकता है. इसे लेकर कई रिसर्च हुई हैं. इनमें दावा किया गया है कि अगर आप अपने डेली डाइट में फ्लेवोनोइड्स रिच फूड्स की 6 अतिरिक्त सर्विंग्स शामिल करते हैं, तो डिमेंशिया का खतरा 28 फीसदी तक कम हो सकता है.

फ्लेवोनॉइड्स किसमें पाए जाते हैं?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक फ्लेवोनॉइड्स नेचुरल कंपाउंड होते हैं, जो फलों, सब्जियों, चाय, डार्क चॉकलेट जैसे फूड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं. इनका संबंध बेहतर ब्रेन हेल्थ, सूजन कम करने और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाने से जोड़ा गया है.

फ्लेवोनोइड्स रिच डाइट के फायदे

रिसर्च के मुताबिक, फ्लेवोनोइड्स रिच डाइट से जो उच्च रक्तचाप (हाई बीपी), डिप्रेशन या जिन्हें जेनेटिक कारणों से डिमेंशिया का रिस्क है, उन्हें ज्यादा फायदा होता है. द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट की मानें तो गट बैक्टीरिया और फ्लेवोनॉइड से भरपूर फूड आइटम हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने में बहुत फायदेमंद है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब हम इनका सेवन करते हैं तो आंत में पाया जाने वाले बैक्टीरिया इन्हें ब्रेक करने में मदद करता है.

इन फल और सब्जियों में पाया जाता है फ्लेवोनोइड

यह अध्ययन इस ओर इशारा करता है कि सही पोषण न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत को भी बेहतर बना सकता है. ऐसे कुछ फल और फूड प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें रोजाना डाइट में शामिल करने से दिक्कतें कम हो सकती हैं. इसमें सेब, संतरा, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन या ब्लैक टी, डार्क चॉकलेट, सिट्रस फ्रूट्स और अंगूर शामिल हैं.

मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है फ्लावोनॉयड

एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लावोनॉयड्स ब्रेन में कोग्नेटिव फंक्शंस को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं और उम्र के साथ आने वाले मेंटल डिक्लाइन को धीमा कर सकते हैं.

डिमेंशिया में असरदार है फ्लेवोनोइड्स रिच फूड्स

डिमेंशिया जैसे मानसिक रोग से बचाने के लिए भोजन में फ्लेवोनोइड्स रिच फूड्स की मात्रा बढ़ाने की सलाह दी जाती है. सिर्फ स्वाद ही नहीं, यह आपके ब्रेन के लिए भी एक शक्तिशाली रक्षा कवच का काम कर सकता है.

