एयर पॉल्यूशन से बढ़ सकता है अस्थमा का रिस्क, मरीजों की हालत बिगाड़ देता है धुआं; रिसर्च

Air Pollution Can Worsen Asthma: हवा में मौजूद माइक्रोस्कोपिक पॉल्यूटेंट पार्टिकल (पीएम 2.5) अस्थमा के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये एक नए रिसर्च में दावा किया जा रहा है. खासकर निकल, वैनेडियम और सल्फेट पार्टिकल जैसे मेटल अस्थमा के मरीजों की हालत खराब कर सकते हैं और मरीजों को अस्पतला तक पहुंचा सकते हैं.
Asthma Can Increase by Air Pollution: माइक्रोस्कोपिक पॉल्यूटेंट पार्टिकल पर हुई स्टडी को 'अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन' में पब्लिश्ड किया गया है. इसके अनुसार जब हवा में पॉल्यूटेंट थोड़े भी बढ़ जाते हैं, तो बच्चों में अस्थमा के कारण अस्पताल जाने के चांसेस लगभग 10 % और 19 से 64 साल की उम्र के लोगों में करीब 8 % तक बढ़ जाती है.
अस्थमा का रिस्क बढ़ता है
स्टडी के अनुसार हवा में पाए जाने वाले निकल, वैनेडियम, सल्फेट, नाइट्रेट, ब्रोमीन और अमोनियम अस्थमा के रिस्क को बढ़ाने का काम करते हैं.
पॉल्यूशन के सोर्स को कैसे करें कंट्रोल?
हार्वर्ड टी. एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एनवायरमेंटल इपिडेलीओलोजी के प्रोफेसर और ऑथर जोएल श्वार्ट्ज ने कहा, "अगर अस्थमा के मरीजों की संख्या कम करनी है, तो इन पॉल्यूशन के सोर्स को कंट्रोल करना जरूरी है. उदाहरण के लिए, निकल और वैनेडियम तेल जलाने से निकलते हैं, जो बड़े भवनों में हीटिंग या भारी तेलों के इस्तेमाल से उत्पन्न होते हैं. सल्फेट कोयला जलाने से निकलता है. इसे रोकने के लिए कोल कंबशन प्लांट में सफाई करने के टूल्स लगाए जा सकते हैं या कोयले की जगह कम पॉल्यूशन वाले फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है. तेल से निकलने वाले मेटल पोल्यूटेंट को भी हटाया जा सकता है."
मशीन लर्निंग और पुराने रिसर्च का हुआ इस्तेमाल
अभी तक ज्यादातर रिसर्च केवल अलग-अलग पोल्यूटेंट या पूरे पीएम 2.5 के असर को देखते थे. लेकिन इस नए स्टडी में मशीन लर्निंग और पुराने रिसर्च का इस्तेमाल कर यह पता लगाया गया कि पीएम 2.5 में ब्रोमीन, कैल्शियम, तांबा, कार्बन, लोहा, पोटेशियम, अमोनियम, निकल, नाइट्रेट, सीसा, सिलिकॉन, सल्फेट, वैनेडियम और जिंक जैसे तत्व शामिल होते हैं.
4 लाख 69 हजार से ज्यादा मरीजों पर रिसर्च
रिसर्चर्स ने अस्पताल में भर्ती 4 लाख 69 हजार से ज्यादा अस्थमा मरीजों के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जहां उन्होंने यह आंकड़ा निकाला कि कौन सा प्रदूषक कितना असर डालता है.
माइक्रो पोल्यूटेंट के कॉन्टैक्ट में आने पर अस्थमा की स्थिति क्या हो सकती है?
टीम का मानना है कि फ्यूचर में और स्टडी की जरूरत है ताकि यह क्लियर हो सके कि कम समय तक भी इन माइक्रो पोल्यूटेंट के कॉन्टैक्ट में आने पर अस्थमा की स्थिति कितनी बिगड़ सकती है.
