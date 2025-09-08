गलत वक्त पर चेक कर रहे ब्लड प्रेशर, सही नहीं आ रही रीडिंग, क्या है बीपी नापने का राइट टाइम?

Right Time For Checking BP: ब्लड प्रेशर को हेल्थ का अहम इंडिकेटर माना जाता है, यही वजह है कि जब आप डॉक्टर के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो वो बीपी जरूर चेक करते हैं. इसका लेवल बढ़ जाए तो हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और दूसरी बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है. हम बार-बार किसी अस्पताल या क्लीनिक नहीं जा पाते, इसलिए घर पर ही बीपी मशीन खरीदकर ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं, ताकि किसी भी खतरे का तुरंत अंदाजा लग सके, लेकिन कई बार गलत रीडिंग के कारण हम अपनी सेहत का सही अंदाजा नहीं लगता पाते. दरअसरल हमें पता ही नहीं होता कि किस वक्त बीपी चेक करना चाहिए.

कब सबसे ज्यादा होता है बीपी?

शरीर में बीपी का लेवल में आमतौर पर दिन के अलग-अलग वक्त में कुदरती तौर पर उतार-चढ़ाव होता है. बॉडी अपने इंटरनल साइकल, फिजिकल एक्टिविटीज और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ब्लड प्रेशर में नेचुरली फ्लक्चुएशंस को एक्सपीरिएंस करता है. शरीर का बीपी लेवल आराम और नींद के दौरान सबसे कम लेवल पर है, लेकिन दिन के समय में बढ़ा हुआ प्रेशर दिखाता है, जिसका हाईएस्ट प्वॉइंट दोपहर के बाद होता है.

बीपी चेक करने का सबसे सही टाइम

1. सुबह नाश्ते और दवा खाने से पहले

सुबह का वक्त बीपी चेक करने के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि आपका शरीर रात भर आराम करता है और आपका ब्लड प्रेशर अपने लोएस्ट प्वॉइंट पर पहुंच जाता है. सही रीडिंग चाहिए तो आप सुबह बिस्टर छोड़ने के बाद पेशाब करें और तकरीबन आधे घंटे का ब्रेक लें. रीडिंग लेने से 5-10 मिनट पहले आप कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटीज न करें, और एक जगह बैठे रहें. अब मशीन के जरिए बीपी चेक कर लें. बाद आप नाश्ता और दवा खा सकते हैं.

2. शाम को सोने से पहले

शाम को सोने से पहले ली गई दूसरी बीपी रीडिंग और ये मौका देती है कि मॉर्निंग और ईवनिंग की रीडिंग को कंपेयर कर सकें. इससे पता चल पाएगा कि आपका शरीर दिनभर के कामों के बाद कितना ब्लड प्रेशर हैंडल कर पाता है.

3. जब एक्ससाइज न कर रहें हों और रिलैक्स हों

आमौतर पर ब्लड प्रेशर चेक करने की सलाह तब दी जाती है जब आप कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सरसाइज न कर रहे हों. इसके अलावा अगर आप टेंशन या स्ट्रेस में हों, तो बीपी रीडिंग हाई आएगी.

