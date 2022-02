Abortion करवाने के कितने दिन बाद करना चाहिए सेक्स, जान लें सही वक्त, वरना झेलनी पड़ेगी ये दिक्कत

अबॉर्शन एक जटिल शारीरिक बदलाव है, जो कि महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रभावित करता है. अबॉर्शन करवाने के बाद महिला को काफी देखभाल मिलनी चाहिए, जिसे पोस्ट-अबॉर्शन केयर (Post-Abortion Care) कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अबॉर्शन के कितने दिन बाद कोई महिला दोबारा शारीरिक संबंध बना सकती है? क्योंकि, अबॉर्शन के बाद गलत समय पर सेक्स करना खतरनाक साबित हो सकता है.

अबॉर्शन के बाद सेक्स करने का सही समय पता (Right time to have sex after abortion) करने से पहले जानते हैं कि अबॉर्शन को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है?

Abortion Law in India: भारत में अबॉर्शन को लेकर क्या कहता है कानून

भारत में अबॉर्शन को लेकर कायदे-कानून के बारे में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) में विस्तार से बताया गया है. ये एक्ट कहता है कि यदि किसी गर्भवती महिला की जिंदगी को खतरा हो या फिर पैदा होने वाले बच्चे में किसी जन्मजात जानलेवा समस्या का खतरा हो या फिर गर्भावस्था की अवधि 12 हफ्ते से कम हो तो अबॉर्शन किया जा सकता है. कुछ विशेष स्थितियों में इस समय से ज्यादा प्रेग्नेंसी तक भी अबॉर्शन करवाने की आजादी है. हालांकि, इसके लिए सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टर की सलाह और जगह मान्य है.

Right time to have Sex after Abortion: अबॉर्शन के बाद सेक्स करने का सही समय

कई स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि अबॉर्शन के बाद सेक्स करने का सही समय महिला की इच्छा और भावनाओं पर निर्भर करता है. कुछ महिलाएं अबॉर्शन के कुछ दिन बाद ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो सकती हैं और कुछ महिलाओं को इसमें 1 महीने से भी ज्यादा लग सकता है. हालांकि हेल्थलाइन के मुताबिक, अबॉर्शन के बाद सेक्स करने का सही समय करीब 2 हफ्तों के बाद माना जाता है. जब किसी भी तरह की वजायनल ब्लीडिंग बंद हो जाए.

Sex after Abortion Side Effects: अबॉर्शन के तुरंत बाद सेक्स करने के दुष्प्रभाव

अबॉर्शन के तुरंत बाद सेक्स करने से कई दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है. जैसे-

वजायनल इंफेक्शन का खतरा

सेक्स करते हुए असहनीय दर्द होना

अबॉर्शन के तुरंत बाद अनचाही प्रेग्नेंसी होना, क्योंकि अबॉर्शन के तुरंत बाद भी महिला फर्टिलाइल होती है.

Post-Abortion Care Tips: अबॉर्शन के बाद की देखभाल

हेल्थलाइन कहता है कि अबॉर्शन के बाद महिला को निम्नलिखित टिप्स का ध्यान रखना जरूरी होता है. जैसे-

क्रैम्प से राहत पाने के लिए हीटिंग पैड का इस्तेमाल पर्याप्त पानी पीना घर में इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होना एक या दो दिन पूरी तरह से आराम करना क्रैम्प होने पर पेट की मसाज स्तनों में दर्द से राहत पाने के लिए टाइट-फिट ब्रा पहनना, आदि

