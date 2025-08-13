महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा 'साइलेंट हार्ट अटैक' का खतरा, ये 5 लक्षण दिखें तो तुरंत कराएं ECG

Silent Heart Attack: खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड्स की वजह से आजकल कई खतरनाक बीमारियां हो रही हैं. दिल से जुड़ी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं. आमतौर पर माना जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है. लेकिन इसके बाद भी महिलाओं को इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए. महिलाओं में साइलेंट हार्ट अटैक यानी बिना किसी खास दर्द के हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. हालांकि महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण पुरुषों से अलग हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है. इसलिए जरूरी है कि महिलाएं अपने शरीर के इन खास संकेतों को समझें और समय रहते सावधान हो जाएं जिससे दिल की खतरनाक बीमारी से बचा जा सके. आइए आज के आर्टिकल में हम जानते हैं महिलाओं में होने वाले साइलेंट हार्ट अटैक के 5 लक्षण जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं.

उलझन और सीने में दर्द

अगर आप के सीने में अक्सर दर्द या बेचैनी रहती है तो सावधान हो जाइए, यह हार्ट अटैक का एक सामान्य लक्षण है, जो महिलाओं और पुरुष दोनों नजर आ सकता है. हालांकि महिलाओं में यह कुछ अलग तरीके से दिखाई दे सकता है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं को सीने के बीच में दबाव महसूस हो सकता है. साथ ही उन्हें दर्द का भी अहसास हो सकता है. कई बार लोग इसे सीने की जलन या तनाव समझकर इग्नोर कर देते हैं जो खतरनाक है. इसलिए अगर बिना किसी कारण के ऐसा हो तो तुरंत एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए.

शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्द

हार्ट अटैक से पहले सिर्फ सीने में ही दर्द हो यह जरूरी नहीं है. कई बार हार्ट की समस्या के कारण शरीर के दूसरे हिस्सों में भी तेज दर्द हो सकता है. इनमें हाथों के ऊपरी हिस्से, कंधे, पीठ या गर्दन में तेज दर्द शामिल हैं. यह दर्द अचानक या धीरे-धीरे भी हो सकता है. लोग अक्सर इसे सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं. अगर किसी महिला को मांसपेशियों में खिंचाव या दांत संबंधी कोई समस्या हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नही करना चाहिए. कई बार तो यह सामान्य होता है लेकिन कुछ मामलों में यह हार्ट अटैक का भी कारण हो सकता है.

सांस लेने में समस्या

अगर बिना कोई काम किए भी महिला को सांस लेने में समस्या महसूस हो रही हैं तो यह बिलकुल भी सामान्य नहीं है. यह हार्ट अटैक का शुरुआती संकेत हो सकता है. जो सीने में तेज दर्द के साथ या उसके बिना भी हो सकता है. अगर आपको बिना कोई मेहनत का काम किए बिना भी ऐसी समस्या महसूस होतो इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें. अचानक सांस लेने में कठिनाई होने लगे, तो तुरंत ईसीजी कराएं और हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करें.

मतली या उल्टी हर बार सामान्य नहीं

महिलाओं में मतली-उल्टी जैसी समस्या कई कारणों से होती है. लेकिन कई बार यह बीमार दिल का भी संकते होता है. उल्टी मतली के लक्षणों को अक्सर फूड पॉइजनिंग, फ्लू या स्ट्रेस जैसे दूसरे कारणों से जोड़कर देखा जाता है और इसलिए अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है. इसलिए अगर आपको अचानक इनमें से कुछ लक्षण दिखाई देतो तुरंत मेडिकल सहायता लें.

ठंडा पसीना और चक्कर आना

अगर अचानक ठंडा पसीना आ रहा हो या चक्कर महसूस हो रहा हो और साथ में सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत हो तो इसे हल्के में न लें. यह हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं और तुरंत इलाज की जरूरत होती है.

अगर आप या आपके आसपास की महिलाओं में ये 5 खास संकेत दिखें तो तुरंत ECG टेस्ट कराना जरूरी है ताकि समय पर इलाज हो सके और जान बचाई जा सके.

