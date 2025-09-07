अब हारेगा कैंसर, आ गई रूस की वैक्सीन; कितनी होगी कीमत और कब तक मिलेगी?
Advertisement
trendingNow12912393
Hindi NewsHealth

अब हारेगा कैंसर, आ गई रूस की वैक्सीन; कितनी होगी कीमत और कब तक मिलेगी?

Russia Cancer Vaccine News: रूस ने कैंसर के खिलाफ एक नई वैक्सीन बनाई है. यह वैक्सीन प्रीक्लिनिकल ट्रायल में पास हो गई है. यह वैक्सीन ट्यूमर के साइज को 60 से 80% तक कम करने की क्षमता रखते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब हारेगा कैंसर, आ गई रूस की वैक्सीन; कितनी होगी कीमत और कब तक मिलेगी?

Russia Cancer Vaccine: कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ाई में एक बड़ी सफलता मिली है. रूस की कैंसर वैक्सीन प्रीक्लिनिकल ट्रायल में पास हो गई है और इस्तेमाल के लिए तैयार है. नई mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन के 3 साल तक चले ट्रायल में इसकी पुष्टि सुरक्षित और कारगर साबित हुई है. इसकी जानकारी रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी की हेड वेरेनिका स्कोर्तसोवार ने दी है. इस दौरान उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन पर कई सालों तक रिसर्च हुई है और 3 साल से इसका प्रीक्लिनिकल ट्रायल चल रहा था. 

 

वैक्सीन कैसे काम करेगी?
रूस की कैंसर वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है, जो कि हर मरीज के RNA के अनुसार कस्टमाइज किया जाएगा. यह वैक्सीन ट्यूमर के साइज को कम करेगा और उनके ग्रोथ को स्लो करता है. स्कोर्तसोवार ने इस बारे में बताया कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन से ट्यूमर को सिकोड़ने और उसके ग्रोथ को स्लो करने के बहुत अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं. मतलब, यह वैक्सीन ट्यूमर के साइज को 60% से 80% तक घटा सकता है. सबसे अच्छी बात यह है कि बार-बार इस्तेमाल के बाद भी इसका असर कम नहीं होता है. मतलब यह पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

किस कैंसर पर होगी असरदार?
रूस की कैंसर वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है. यह ट्यूमर के साइज को 60 से 80% तक कम करने की क्षमता रखते हैं. वही यह इसका असर सारी कैंसर पर एक जैसा नहीं है. कोलोरेक्टल कैंसर इस वैक्सीन का सबसे पहला टारगेट है, यानी कोलोन कैंसर पर इसका ट्रायल बहुत अच्छा हुआ है. इसके अलावा, ब्रेन कैंसर ग्लियोब्लास्टोमा और स्किन कैंसर मेलेनोमा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. 

 

कितने रुपये में मिलेगी वैक्सीन?
रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कैंसर वैक्सीन को एक नए और खास नियम के तहत मंजरी दी है. इसका कारण है कि यह दूसरी दवाओं से अलग है, यह हर मरीज के लिए अलग तरह से बनाई जाती है. ऐसे में इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 300,000 रूबल यानी की 2.5 लाख रुपए हो सकती है. हालांकि रूसी सरकार ने रशियन नागरिकों के लिए इसे फ्री देने की योजना बनाई है. 

 

कब तक आम लोगों को मिलेगी वैक्सीन?
कैंसर वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सिंतबर-अक्टूबर 2025 में शुरू होने की उम्मीद है.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

russia cancer vaccine newsrussia cancer vaccine price

Trending news

TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
;