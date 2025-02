एग्जाम की टेंशन हो, तो सुनें सद्गुरु का मंत्र, परीक्षा के दौरान डायरिया की दवा नहीं खानी पड़ेगी

Sadhguru in Pariksha Pe Charcha: परीक्षा पे चर्चा का 5वां एपिसोड शनिवार टेलिकास्ट किया गया. इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल गुरु जग्गी वासुदेव, यानी सद्गुरु, ने 'दिमाग के चमत्कार' (मिरेकल ऑफ माइंड) पर चर्चा की. सद्गुरु आत्मज्ञानी, योगी, दिव्यदर्शी, कवि और लेखक हैं. उन्होंने अपने तजुर्हे के जरिए बच्चों को मेडिटेशन की अहमियत समझाई.

खुद को काबू करें

सद्गुरु ने कहा, "आप खुद पर कंट्रोल न खोएं. अगर आप जो हो रहा है, उससे आगे सोच सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं. अगर आपको स्ट्रेस है, तो इसका मतलब है कि दिमाग को ऑयल नहीं मिल रहा है. आप अपने दिमाग की ऑयलिंग करें."

मेडिटेशन का सहारा लें

स्पिरिचुअल गुरु ने फिर उपाय भी बताया, उन्होंने कहा, "आप क्या कर रहे हैं और आप क्या हैं. अगर ये एक नहीं है तो गड़बड़ है. मेडिटेशन का काम यही है. आप कहीं बैठे हैं और आपका दिमाग-शरीर वहां नहीं है. आपका दिमाग बिना आपकी इजाजत कहीं भी दौड़ रहा है. आप अपने दिमाग और शरीर को अनहेल्दी मत बनाइए. वरना ये वो काम करेगा जो आप नहीं करना चाहते. आप अपने दिमाग और शरीर को अपने कहने पर चलाइए.मेडिटेशन कीजिए."

“Pariksha Pe Charcha” is a commendable effort by the Hon’ble Prime Minister. Nowhere else has a world leader worked to foster such a celebratory approach towards learning. If students bring simple Yogic practices into their life, it will bring balance to body and mind and empower… pic.twitter.com/ydHicVKYGL

— Sadhguru (@SadhguruJV) February 14, 2025