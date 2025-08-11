पिस्ता ले रहा लोगों की जान, ये जहरीला बैक्टीरिया सड़ा देता है शरीर की आंतें; लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास!

पिस्ता सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. पिस्ता में ओमेगा 3 समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. पिस्ता को लेकर खबर आ रही हैं कि कनाडा में पिस्ता का सेवन करने से सैल्मोनेला बैक्टीरिया बीमारी फैल रही है. इसी बीच कनाडा की फूड इंस्पेक्शन एजेंसी ने पिस्ता और पिस्ता वाले प्रोडक्ट को ना खाने की सलाह दी है. पिस्ता खाने से लगभग 52 लोग बीमार हो चुके हैं. लगभग 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है. आइए जानते हैं क्या है साल्मोनेला बैक्टीरिया

साल्मोनेला बैक्टीरिया से क्या होता है?

साल्मोनेला एक बैक्टीरियल इंफेक्शन हैं जो कि खराब खाने और गंदा पानी पीने की वजह से होता है. साल्मोनेला बैक्टीरियल इंफेक्शन में दस्त, बुखार और पेट में दर्द की समस्या रहती है. अधिकतर मामले में यह कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं.

साल्मोनेला बैक्टीरिया से आंतें हो सकती है खराब

साल्मोनेला बैक्टीरिया का बुरा असर आंतों पर पड़ता है. दरअसल यह बैक्टीरिया आंतों की कोशिकाओं को नष्ट करते हैं. जिस वजह से शरीर को पानी सोखने में दिक्कत आती है. साल्मोनेला बैक्टीरिया इंफेक्शन होने पर पेट में ऐंठन की समस्या देखने को मिलती है. वहीं पानी दस्त के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है.

शरीर के अंदर कैसे जाता है साल्मोनेला बैक्टीरिया

साल्मोनेला एक छोटा बैक्टीरिया होता है जिसकी लंबाई लगभग 0.7 से 1.5 माइक्रोमीटर होती है. यह बैक्टीरिया गंदे पानी और खराब खाने के द्वारा शरीर के अंदर जाते हैं. यह बैक्टीरिया गंदे पानी और दूषित खाने की वजह से फैलते हैं, जो कि शरीर में जाकर आंतों में सूजन का कारण बनते हैं. समय पर इलाज ना मिलने से मरीज की जान भी जा सकती है.



साल्मोनेला बैक्टीरिया के लक्षण

साल्मोनेला बैक्टीरिया होने पर शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर समस्या से बचा जा सकता है.

1 बुखार आना

2 सिरदर्द होना

3 उल्टी आना

4 जी मिचलाना

5 दस्त

6 पेट में ऐंठन की समस्या

किन लोगों को होता है सबसे ज्यादा खतरा

साल्मोनेला बैक्टीरिया का रिस्क बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को अधिक हो सकता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: भारत के युवा हो रहे कैंसर के शिकार! तंबाकू को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट ने दी वार्निंग