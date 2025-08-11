पिस्ता ले रहा लोगों की जान, ये जहरीला बैक्टीरिया सड़ा देता है शरीर की आंतें; लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास!
पिस्ता ले रहा लोगों की जान, ये जहरीला बैक्टीरिया सड़ा देता है शरीर की आंतें; लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास!

पिस्ता बेहद पावरफुल नट माना जाता है. वहीं कनाडा में पिस्ता खाने से लोगों को इंफेक्शन हो रहा है. इस इंफेक्शन की वजह से आंतों पर भी बुरा असर पड़ रहा है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 11, 2025, 07:28 PM IST
पिस्ता ले रहा लोगों की जान, ये जहरीला बैक्टीरिया सड़ा देता है शरीर की आंतें; लक्षण दिखते ही भागें डॉक्टर के पास!

पिस्ता सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. पिस्ता में ओमेगा 3 समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. पिस्ता को लेकर खबर आ रही हैं कि कनाडा में पिस्ता का सेवन करने से सैल्मोनेला बैक्टीरिया बीमारी फैल रही है. इसी बीच कनाडा की फूड इंस्पेक्शन एजेंसी ने पिस्ता और पिस्ता वाले प्रोडक्ट को ना खाने की सलाह दी है. पिस्ता खाने से लगभग 52 लोग बीमार हो चुके हैं. लगभग 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है. आइए जानते हैं क्या है साल्मोनेला बैक्टीरिया 

साल्मोनेला बैक्टीरिया से क्या होता है?
साल्मोनेला एक बैक्टीरियल इंफेक्शन हैं जो कि खराब खाने और गंदा पानी पीने की वजह से होता है. साल्मोनेला बैक्टीरियल इंफेक्शन में दस्त, बुखार और पेट में दर्द की समस्या रहती है. अधिकतर मामले में यह कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं. 

fallback

साल्मोनेला बैक्टीरिया से आंतें हो सकती है खराब 
साल्मोनेला बैक्टीरिया का बुरा असर आंतों पर पड़ता है. दरअसल यह बैक्टीरिया आंतों की कोशिकाओं को नष्ट करते हैं. जिस वजह से शरीर को पानी सोखने में दिक्कत आती है. साल्मोनेला बैक्टीरिया इंफेक्शन होने पर पेट में ऐंठन की समस्या देखने को मिलती है. वहीं पानी दस्त के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है. 

fallback

शरीर के अंदर कैसे जाता है साल्मोनेला बैक्टीरिया 
साल्मोनेला एक छोटा बैक्टीरिया होता है जिसकी लंबाई लगभग 0.7 से 1.5 माइक्रोमीटर होती है. यह बैक्टीरिया गंदे पानी और खराब खाने के द्वारा शरीर के अंदर जाते हैं. यह बैक्टीरिया गंदे पानी और दूषित खाने की वजह से फैलते हैं, जो कि शरीर में जाकर आंतों में सूजन का कारण बनते हैं. समय पर इलाज ना मिलने से मरीज की जान भी जा सकती है. 
 
साल्मोनेला बैक्टीरिया के लक्षण 
साल्मोनेला बैक्टीरिया होने पर शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर समस्या से बचा जा सकता है. 
1 बुखार आना 
2 सिरदर्द होना 
3 उल्टी आना 
4 जी मिचलाना 
5 दस्त 
6 पेट में ऐंठन की समस्या 

किन लोगों को होता है सबसे ज्यादा खतरा 
साल्मोनेला बैक्टीरिया का रिस्क बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को अधिक हो सकता है.   

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

