सामंथा रुथ प्रभु का ब्लड शुगर कंट्रोल करने का अनोखा तरीका-मील सीक्वेंसिंग; पहले सब्जी, फिर प्रोटीन, आखिर में...!
Advertisement
trendingNow12899257
Hindi NewsHealth

सामंथा रुथ प्रभु का ब्लड शुगर कंट्रोल करने का अनोखा तरीका-मील सीक्वेंसिंग; पहले सब्जी, फिर प्रोटीन, आखिर में...!


डायबिटीज को मैनेज करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामूमकिन नहीं. अगर आप सामंथा की तरह खाने का सही क्रम अपनाएं, समय पर ब्लड शुगर चेक करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 12:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सामंथा रुथ प्रभु का ब्लड शुगर कंट्रोल करने का अनोखा तरीका-मील सीक्वेंसिंग; पहले सब्जी, फिर प्रोटीन, आखिर में...!

डायबिटीज मरीजों के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना बेहद जरूरी होता है. अगर इसे समय पर कंट्रोल न किया जाए, तो यह दिल की बीमारी, नर्व डैमेज, किडनी फेलियर और आंखों की रोशनी तक खोने जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है. ऐसे में संतुलित और समय पर भोजन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है.

हाल ही में साउथ इंडियन एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने एक इंटरव्यू में अपने डाइट हैक के बारे में बताया, जिसने उन्हें ब्लड शुगर स्पाइक्स को कम करने में मदद की. उन्होंने कहा, "मैंने ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर लगाया था और देखा कि हेल्दी खाना खाने के बावजूद शुगर लेवल बढ़ रहा है. तब मैंने खाने के क्रम यानी की मील सीक्वेंसिंग पर ध्यान देना शुरू किया.  

इसे भी पढ़ें- 20 सालों से धीरे-धीरे बढ़ रहा था ब्रेन ट्यूमर, 39 साल की महिला इस लक्षण को समझती रही माइग्रेन, 4 घंटे सर्जरी के बाद बची जान

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है 'मील सीक्वेंसिंग'?

आप जो खाते हैं उसका असर तो सेहत पर होता ही है, साथ ही कैसे खाते हैं यह भी आपके शरीर को प्रभावित करती है. मील सीक्वेंसिंग इस पक्ष को कंट्रोल करता है, जिसका मतलब है सही क्रम में भोजन को खाना. इसमें भोजन को इस तरह से खाया जाता है जिससे शरीर में शुगर धीरे-धीरे रिलीज हो और अचानक उछाल न आए.

कैसे करें मील सीक्वेंसिंग?

- सबसे पहले सब्जी या फाइबर खाएं
हरी सब्जियां जैसे पालक, भिंडी, ब्रोकली आदि से अपने खाने की शुरुआत करें. ये फाइबर से भरपूर होती हैं और शुगर लेवल को स्थिर रखती हैं.

- इसके बाद प्रोटीन लें
सब्जी के बाद अंडा, दाल, चिकन, मछली या सोया जैसे प्रोटीन स्रोत लें. इससे कार्ब्स का असर धीरे-धीरे होता है.

- सबसे अंत में कार्ब्स लें
रोटी, चावल, आलू जैसे कार्ब्स को आखिर में खाएं. इससे ब्लड शुगर में अचानक उछाल नहीं आता.

दूसरे फायदे

फाइबर और प्रोटीन पहले खाने से जल्दी पेट भरता है, जिससे ओवरईटिंग नहीं होती. खाने का क्रम सही रखने से शरीर को पोषक तत्व बेहतर तरीके से मिलते हैं. कम कैलोरी खपत से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है, जो डायबिटीज के मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

Samantha blood sugar controlling tips

Trending news

सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
ramdev
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
Vegetarian McDonald's
दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
Jammu Kashmir Landslide
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
sonamarg snowfall
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
धर्म में धर्मांतरण नहीं होता...भागवत बोले- गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं
Mohan Bhagwat
धर्म में धर्मांतरण नहीं होता...भागवत बोले- गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं
क्या हिंदू से मुस्लिम को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी? असम सरकार ने लिया धमाकेदार फैसला
Assam news
क्या हिंदू से मुस्लिम को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी? असम सरकार ने लिया धमाकेदार फैसला
;