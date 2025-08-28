सामंथा रुथ प्रभु का ब्लड शुगर कंट्रोल करने का अनोखा तरीका-मील सीक्वेंसिंग; पहले सब्जी, फिर प्रोटीन, आखिर में...!

डायबिटीज मरीजों के लिए ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना बेहद जरूरी होता है. अगर इसे समय पर कंट्रोल न किया जाए, तो यह दिल की बीमारी, नर्व डैमेज, किडनी फेलियर और आंखों की रोशनी तक खोने जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है. ऐसे में संतुलित और समय पर भोजन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है.

हाल ही में साउथ इंडियन एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने एक इंटरव्यू में अपने डाइट हैक के बारे में बताया, जिसने उन्हें ब्लड शुगर स्पाइक्स को कम करने में मदद की. उन्होंने कहा, "मैंने ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर लगाया था और देखा कि हेल्दी खाना खाने के बावजूद शुगर लेवल बढ़ रहा है. तब मैंने खाने के क्रम यानी की मील सीक्वेंसिंग पर ध्यान देना शुरू किया.

इसे भी पढ़ें- 20 सालों से धीरे-धीरे बढ़ रहा था ब्रेन ट्यूमर, 39 साल की महिला इस लक्षण को समझती रही माइग्रेन, 4 घंटे सर्जरी के बाद बची जान

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है 'मील सीक्वेंसिंग'?

आप जो खाते हैं उसका असर तो सेहत पर होता ही है, साथ ही कैसे खाते हैं यह भी आपके शरीर को प्रभावित करती है. मील सीक्वेंसिंग इस पक्ष को कंट्रोल करता है, जिसका मतलब है सही क्रम में भोजन को खाना. इसमें भोजन को इस तरह से खाया जाता है जिससे शरीर में शुगर धीरे-धीरे रिलीज हो और अचानक उछाल न आए.

कैसे करें मील सीक्वेंसिंग?

- सबसे पहले सब्जी या फाइबर खाएं

हरी सब्जियां जैसे पालक, भिंडी, ब्रोकली आदि से अपने खाने की शुरुआत करें. ये फाइबर से भरपूर होती हैं और शुगर लेवल को स्थिर रखती हैं.

- इसके बाद प्रोटीन लें

सब्जी के बाद अंडा, दाल, चिकन, मछली या सोया जैसे प्रोटीन स्रोत लें. इससे कार्ब्स का असर धीरे-धीरे होता है.

- सबसे अंत में कार्ब्स लें

रोटी, चावल, आलू जैसे कार्ब्स को आखिर में खाएं. इससे ब्लड शुगर में अचानक उछाल नहीं आता.

दूसरे फायदे

फाइबर और प्रोटीन पहले खाने से जल्दी पेट भरता है, जिससे ओवरईटिंग नहीं होती. खाने का क्रम सही रखने से शरीर को पोषक तत्व बेहतर तरीके से मिलते हैं. कम कैलोरी खपत से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है, जो डायबिटीज के मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.