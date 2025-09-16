कमर से पैरों तक होता है तेज दर्द? हो सकते हैं इस बीमारी के लक्षण, इग्नोर करना दे सकता है जिंदगी भर की परेशानी

Sciatica Pain Symptoms: कई बार लोगों के खराब लाइफस्टाइल के वजह से लोगों में तरह-तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं कई लोगों में कमर और पैर दर्द की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. दर्द धीरे-धीरे कमर के निचले हिस्से से लेकर पैरों तक फैलने लगता है तो ये साइटिका के लक्षण हो सकते हैं जिसे हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है. साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ना करवाया जाए तो ये जिंदगीभर परेशानी दे सकती है.

तकलीफ

रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली साइटिक नर्व के दबाव या सूजन के कारण लोगों में साइटिका देखने को मिलता है. ये नस कमर के निचले हिस्से से निकलकर कूल्हों, जांघों और पैरों तक जाती है और जब इस नस पर किसी तरह का दबाव पड़ता है तो तेज दर्द महसूस होता है. ये दर्द केवल कमर तक ही नहीं बल्कि पूरे पैर में फैल सकता है. बहुत से लोगों का कहना है कि इसका दर्द किसी बिजली के झटके जैसा होता है, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पैर के पिछले हिस्से में जलन, सुन्नपन या चुभन जैसी तकलीफ हो रही है.

दर्द

शुरू के दिनों में ये दर्द काफी रुक-रुक कर होता है लेकिन बढ़ते समय के साथ ये दर्द लगातार रहने लगता है और रोजमर्रा के कामों को मुश्किल बना देता है. ई बार दर्द इतना बढ़ जाता है कि चलना-फिरना तक मुश्किल हो जाता है. सीढ़ियां चढ़ना, बैठना, यहां तक कि करवट बदलना भी किसी चुनौती से कम नहीं लगता है. बहुत से लोगों को साइटिका पेन रात में सोते समय या सुबह उठते ही काफी ज्यादा महसूस होता है.

लक्षण

दर्द कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर कूल्हों और जांघों के पीछे से होते हुए पैर तक जाता है तो ये साइटिका के लक्षण हो सकते हैं. लंबे समय तक सोने, बैठने या खड़े रहने पर दर्द बढ़ सकता है. कई बार ऐसा लगता है कि पैरों में जलन हो रही है या पैरों में सुन्नपन भी महसूस होता है.

साइटिका पेन

अगर आपको साइटिका पेन है तो आप पैरों को मोड़ कर ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि ज्यादा देर तक पैर मोड़ कर बैठने से आपके घुटनों के साइड में काफी तेज दर्द महसूस होगा. साइटिका पेन के पीछे बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिन्हें लोग आम दिन में नजरअंदाज कर देते हैं. खराब पोश्चर में बैठना, लगातार भारी सामान उठाना, मोटापा, रीढ़ की हड्डी में चोट या स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं साइटिक नर्व पर दबाव डाल सकती हैं जिससे साइटिका पेन होने की संभावना है.