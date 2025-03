आईआईटी रुड़की की बड़ी कामयाबी! वैज्ञानिकों ने ढूंढा चिकनगुनिया का संभावित इलाज

आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चिकनगुनिया के इलाज के लिए एक संभावित दवा की पहचान की है. वैज्ञानिकों ने पाया है कि एचआईवी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा 'एफावीरेंज' (Efavirenz) चिकनगुनिया वायरस की वृद्धि को रोकने में प्रभावी हो सकती है. यह अध्ययन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा समर्थित है.

वैज्ञानिकों ने लैब में तैयार की गई सेल्स और संक्रमित चूहों पर टेस्ट करके पाया कि एफावीरेंज ने वायरस के लेवल को काफी हद तक कम कर दिया. यह दवा वायरस की रेप्लीकेशन को ब्लॉक करती है, जिससे चिकनगुनिया वायरस का प्रसार धीमा हो जाता है.

अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ. संकेत नेहुल के अनुसार, एफावीरेंज वायरस के रेप्लीकेशन स्टेज में दखलंदाजी करती है, जिससे उसकी वृद्धि रुक जाती है. खास बात यह है कि यह दवा पहले से ही एचआईवी के इलाज में व्यापक रूप से उपयोग की जा रही है. ऐसे में इसे चिकनगुनिया के लिए उपयोग में लाने पर नई दवा विकसित करने की तुलना में कम समय और लागत आएगी.

IIT Roorkee researchers, led by Prof. Shailly Tomar, have identified Efavirenz, an existing HIV drug, as a potential antiviral against Chikungunya. This significant breakthrough could pave the way for a cost-effective treatment, subject to further clinical trials. #IITRoorkee pic.twitter.com/vyUGCpHAWx

