बालों से बना टूथपेस्ट दूर करेगा दांतों की सड़न, वैज्ञानिकों ने की नई खोज!
Advertisement
trendingNow12896038
Hindi NewsHealth

बालों से बना टूथपेस्ट दूर करेगा दांतों की सड़न, वैज्ञानिकों ने की नई खोज!

दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला टूथपेस्ट बालों से बन सकता है. नए रिसर्च में पाया गया है कि बालों से टूथपेस्ट बन सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 25, 2025, 03:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बालों से बना टूथपेस्ट दूर करेगा दांतों की सड़न, वैज्ञानिकों ने की नई खोज!

टूथपेस्ट से दांत साफ करन के बाद भी लोगों में दांतों के सड़न की समस्या देखने को मिल जाती है. वहीं अब वैज्ञानिकों ने दांतों सो सड़ने से बचाने के लिए नई खोज की है. इस खोज के बारे में पढ़कर आपको हैरानी होगी. खोज के अनुसार हमारे बालों से टूथपेस्ट बनेंगे. जी आपको पढ़कर हैरानी हुई होगी. दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं का कहना है. 

बालों से बनेगा टूथपेस्ट 
ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार टूथपेस्ट में दांतों को इनेमल को मजबूत बनाने और प्लॉक और बैक्टीरिया के हमले से दांतों को बचाने के लिए नेचुरल विकल्प की खोज की है. बालों में केराटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि दांतों की नेचुरल इनेमल और दातों को बारी हमलों से बचाता है. 

जानें क्या कहती है रिसर्च 
शोधकर्ताओं ने केराटिन से ऊन को निकाल और इसे दांतों की सहत पर लगाया है. इस दौरान उन्हें पता चलता है कि प्रोटीन लार में मौजूद खनिजों से मिलकर क्रिस्टल जैसे परत बनाता है जो कि इनेमल जैसी है. इनेमल जीवित कोशिकाएं नहीं होती है जिस वजह से शरीर खुद से इसे दोबारा नहीं बना पाती है, लेकिन केराटिन आधारित तकनीक को रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री की बड़ी सफलता हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बालों से बनेंगे टूथपेस्ट 
शोधकर्ता को उम्मीद है कि केराटिन की ताकत को टूथपेस्ट या फिर जेल के रूप में यूज किया जा सकेगा. इस जेल को फिर दांतों के कुछ हिस्सों में लगाया जा सकेगा. आने वाले कुछ सालों में ये प्रोडक्ट मार्केट में आ सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: हाई बीपी के मरीज डाइट में शामिल करें ये फूड्स, नहीं पड़ेगी दवा की जरूरत! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
;