बालों से बना टूथपेस्ट दूर करेगा दांतों की सड़न, वैज्ञानिकों ने की नई खोज!

टूथपेस्ट से दांत साफ करन के बाद भी लोगों में दांतों के सड़न की समस्या देखने को मिल जाती है. वहीं अब वैज्ञानिकों ने दांतों सो सड़ने से बचाने के लिए नई खोज की है. इस खोज के बारे में पढ़कर आपको हैरानी होगी. खोज के अनुसार हमारे बालों से टूथपेस्ट बनेंगे. जी आपको पढ़कर हैरानी हुई होगी. दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं का कहना है.

बालों से बनेगा टूथपेस्ट

ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार टूथपेस्ट में दांतों को इनेमल को मजबूत बनाने और प्लॉक और बैक्टीरिया के हमले से दांतों को बचाने के लिए नेचुरल विकल्प की खोज की है. बालों में केराटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि दांतों की नेचुरल इनेमल और दातों को बारी हमलों से बचाता है.

जानें क्या कहती है रिसर्च

शोधकर्ताओं ने केराटिन से ऊन को निकाल और इसे दांतों की सहत पर लगाया है. इस दौरान उन्हें पता चलता है कि प्रोटीन लार में मौजूद खनिजों से मिलकर क्रिस्टल जैसे परत बनाता है जो कि इनेमल जैसी है. इनेमल जीवित कोशिकाएं नहीं होती है जिस वजह से शरीर खुद से इसे दोबारा नहीं बना पाती है, लेकिन केराटिन आधारित तकनीक को रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री की बड़ी सफलता हो सकती है.

क्या बालों से बनेंगे टूथपेस्ट

शोधकर्ता को उम्मीद है कि केराटिन की ताकत को टूथपेस्ट या फिर जेल के रूप में यूज किया जा सकेगा. इस जेल को फिर दांतों के कुछ हिस्सों में लगाया जा सकेगा. आने वाले कुछ सालों में ये प्रोडक्ट मार्केट में आ सकता है.

