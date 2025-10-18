Advertisement
वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी किडनी, किसी भी शरीर और ब्लड ग्रुप के साथ होगी फिट, डोनर की नहीं पड़ेगी जरूरत!

वैज्ञानिकों ने यूनिवर्सल किडनी बनाई जो किसी भी ब्लड ग्रुप के सात मैच हो सकती है. इस किडनी की मदद से वेटिंग लिस्ट छोटी होगी और जिंदगियां बचेंगी.

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:58 PM IST
वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी किडनी, किसी भी शरीर और ब्लड ग्रुप के साथ होगी फिट, डोनर की नहीं पड़ेगी जरूरत!

वैज्ञानिकों ने यूनिवर्सल किडनी बनाई है जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप से मैच करेगी. यह किडनी कनाडा-चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई है. यूनिवर्सल किडनी ब्रेनडेड इंसानों में कई दिनों तक का करती है इससे वेटिंग लिस्ट भी छोटी होगी.

किडनी की बीमारी से परेशान लोगों के लिए विज्ञान नई उम्मीद लेकर आया है. कनाडा और चीन के वैज्ञानिक ने 10 साल की मेहनत के बाद यूनिवर्सल किडनी बनाई है. यह किडनी किसी भी ब्लड टाइप मरीज को दी जा सकती है. इससे वेटिंग लिस्ट छोटी होगी और जिंदगियां बचेंगी.

ब्लड ग्रुप की समस्या नहीं होगी
पहले समय में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की किडनी रिसीवर के ब्लड ग्रुप से मैच करनी चाहिए. 0 टाइप का ब्लड 'यूनिवर्सल डोनर' है यानी कि इसे किसी भी ब्लड ग्रुप (A, B, AB, O) वाले को दिया जा सकता है. O टाइप की किड़नियां कम हैं क्योंकि इन्हें हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं.

यूनिवर्सल किडनी क्या है
यह नई किडनी O टाइप है जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज के शरीर में घुल-मिल जाएगी. वैज्ञानिकों ने A टाइप किडनी को O टाइप किडनी में बदल दिया. कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के बायोकेमिस्ट स्टीफन विथर्स के अनुसार पहली बार इंसानी शरीर में टेस्ट हुई. इससे हमे लंबे समय तक काम करने के टिप्स मिले हैं. यह किडनी ब्रेन डेड इंसान के शरीर में कई दिनों तक काम करती है. परिवार की सहमति के बाद ही रिसर्च हुई.

क्यों है जरूरी
दुनिया भर में किडनी फेलियर से लोग अपनी जान गवां रहे हैं. ऐसे में वैज्ञानिक दूसरे तरीके अपना रहे हैं. पिग्स की किडनी का इस्तेमाल करना या फिर नई एडीबॉडीज बनाना. लेकिन यूनिवर्सल किडनी वेटिंग टाइम को कम करके लाखों लोगों की जान बचा सकती है.

यह भी पढ़ेंः क्या 'मटन-मीट' से भी ज्यादा ताकतवर हैं ये 'खास' अंडा? किस अंडे से बॉडी रहेगी फिट

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

