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अल्जाइमर से मिलेगा छुटकारा, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा; ब्रेन में मिला ड्रेन सिस्टम

वैज्ञानिकों ने दिमाग में एक छिपी हुई नस की खोज की है. जिसे ड्रेन सिस्टम कह सकते हैं. इस ड्रेन सिस्टम अल्जाइमर लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 15, 2026, 11:12 PM IST
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अल्जाइमर से मिलेगा छुटकारा, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा; ब्रेन में मिला ड्रेन सिस्टम

दिमाग शरीर के बाकी अंगों से अलग काम करता है. अमेरिका की साउथ कैरोलिना की मेडिकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने मेडिकल साइंस को ही बदल दिया है. दरअलस वैज्ञानिकों को दिमाग के अंदर छिपा हुआ एक ड्रेन सिस्टम मिला है. यह ड्रेन सिस्टम मेनिनजियल आर्टरी के पास है. 

नासा की तकनीक का इस्तेमाल 

इस खोज में वैज्ञानिकों ने उस तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो अंतरिक्ष में यात्रियों के दिमाग पर नजर रखने में मदद करता है. यह रीयल टाइम MRI से किया जाता है. इससे पता चला कि इस नली में बहने वाला लिक्विड खून की तरह तेज फ्लो में नहीं है. इस खोज के अनुसार जब हमारी उम्र बढ़ती है या दिमाग में गहरी चोट लगती है, तो यह ड्रेन सिस्टम सुस्त पड़ जाता है. ऐसे में दिमाग से कचरा बाहर नहीं निकल पाता है. गंद दिमाग की कोशिकाओं के बीच जमा होने लगता है. इस वजह से दिमाग में प्रोटीन के गुच्छे बनने लगते हैं. जिस वजह ये याददाश्त खत्महो जाती है. 

लाइलाज बीमारियों से मिल सकती है राहत 

दिमाग में गंदगी जमा होने पर अमाइलॉइड प्रोटीन के खतरनाक गुच्छे बन जाते हैं. यह जहरीला कचरा दिमाग की स्वस्थ कोशिकाओं को मारने लगता है. जो कि अल्जाइमर का कारण बनता है. नया ड्रेनेज सिस्टम मिलने से अब इस कचरे को साफ करना मुमकिन होगा. 

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अल्जाइमर और पार्किसंस हो सकती है खत्म 

वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम इस गुप्त नाली को साफ रखने या इसे दोबारा चालू करने का तरीका ढूंढ लेते हैं. तो अल्जाइमर और पार्किसंस जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकेगा.  यह स्टडी सीधे इंसानों पर की गई है, जिससे इसके नतीजे पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद हैं. अब मेडिकल साइंस का अगला कदम ऐसी दवाएं बनाना होगा जो दिमाग की इस बंद पड़ी नाली को दोबारा खोल सकें. 

अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है रिवर्स 

अल्जाइमर बेहद खतरनाक बीमारी है. आज के समय में इलाज की मदद से इस बीमारी की स्पीड को कम किया जा सकता है. लेकिन इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है. लेकिन इस खोज के बाद से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है. मेडिकल साइंस के लिए यह खोज काफी बड़ी है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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