अमेरिका में सामने आया स्क्रूवर्म का पहला मामला, जानें कितना खतरनाक है Screwworm वायरस!

अमेरिका में पहला स्क्रूवर्म मानव मामला देखने को मिला है. खबरों के अनुसार ग्वाटेमाला से लौटने के बाद मैरीलैंड के एक व्यक्ति का न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म नाम की दुर्लभ मांसभक्षी परजीवी का इलाज किया गया. राज्य के हेल्थ वकर्स ने रोकथाम के उपाय लागू किए हैं. आइए जानते हैं क्या है स्क्रूवर्म?

स्क्रूवर्म क्या है?

स्क्रूवर्म एक परजीवी मक्खियां होती है जो कि गर्म खून वाले जानवरों के घावों में अंडे देती है. जब अंडे फूट जाते हैं तो लार्वा जीवित मांस में घुस जाते हैं. जिसके बाद वह मांस को खाते हैं. स्क्रूवर्म में ज्यादातर मवेशियों और जीवों को संक्रमित करते हैं, यह परजीवी इंसान को भी प्रभावित कर सकता है. समय पर इलाज नहीं किया गया तो संक्रमण जानलेवा हो सकता है.

एक बार में देती है 200 से 300 अंडे

यह मक्खी घाव में एक बार में 200 से 300 अंडे तक देती है. 12 से 24 घंटों के बाद अंडे फूट जाते हैं. ऐसे में ये परजीवी बिल बनाकर खाना शुरू कर देते हैं. जिसके बाद घाव बड़े बन जाते हैं.

अमेरिका में फिर से फैला परजीवी का कहर

स्क्रूवर्म पशुओं के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है. लगभग 1960 के दशक में एक बांझ मक्खी के द्वारा अमेरिका में इस परजीवी का सफाया कर दिया था, मध्य अमेरिका से उत्तर अमेरिका में फैले नए मामले ने चिंता बढ़ा दी है. इस परजीवी की वजह से बीफ बिजनेस को अरबों का नुकसान हो सकता है.

क्या इंसानों में फैल सकता है स्क्रूवर्म

न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म मायियासिस पशुओं की बीमारी है.लेकिन यह बीमारी इंसानों को भी प्रभावित कर सकते हैं. अमेरिका में इंसानों में इस बीमारी का असर देखने को मिला है लेकिन इसके केस बहुत कम पाए जाते हैं.

