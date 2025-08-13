3 दिन में दिखा असर! रोज इस तरीके से खाएं बादाम, दूर भागेंगी डायबिटीज-मोटापा जैसी डरावनी बीमारियां, रिसर्च का दावा

Best Way To Eat Almond: बादाम सिर्फ याददाश्त बढ़ाने वाला ड्राई फ्रूट नहीं है. सही तरीके और मात्रा में इसका सेवन शरीर को डायबिटीज, हार्ट डिजीज समेत मोटापा से छुटकारा दिला सकता है.
डायबिटीज और हार्ट डिजीज भारत में इन दिनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द बन गए हैं. डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जिसके बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि ये कोविड के बाद दूसरी महामारी का रूप ले सकती है. इतना ही नहीं कई एक्सपर्ट ने भारत को डायबिटीज की राजधानी भी कहा है. वहीं, दूसरी ओर हार्ट डिजीज है, जिसका शिकार हर उम्र का व्यक्ति हो रहा है. इन दोनों बीमारियों जो बात कॉमन है, वो है खराब खानपान जिससे मोटापा भी ट्रिगर होता है. इससे ये बात साफ है कि पोषक तत्व की मदद से इन बीमारियों से बचा भी जा सकता है.
ऐसे में ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाने वाले बादाम पर हुई ये रिसर्च बहुत कारगर साबित हो सकती है. फोर्टिस सेंटर फॉर डायबिटीज, ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल के चेयरमैन और नेशनल डायबिटीज ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन के प्रमुख, डॉ. अनूप मिश्रा ने हाल ही में दस वैश्विक स्वास्थ्य और पोषण विशेषज्ञों के साथ मिलकर बादाम पर दशकों के शोध की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि रोजाना बादाम खाने से हार्ट हेल्थ बेहतर होती है, वजन कंट्रोल रहता है, ब्लड शुगर मैनेज रहता है और गट हेल्थ सुधरती है.
हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद
डॉ. मिश्रा के अनुसार, बादाम बैड LDL कोलेस्ट्रॉल और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता हैं. रिसर्च बताती है कि बादाम में पाए जाने वाले अनसैचुरेटेड फैट हार्ट डिजीज का खतरा कम हो सकता है.
वजन घटाने में मददगार
50 ग्राम से ज्यादा बादाम रोजाना खाने पर हल्का वजन कम हो सकता है. इनमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर भूख को कंट्रोल करते हैं, जिससे दिनभर कम कैलोरी का सेवन होता है.
गट हेल्थ के लिए सुपर फूड
रोजाना बादाम खाने से आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है और शॉर्ट-चेन फैटी एसिड का बढ़ता है, जो शरीर की चर्बी घटाने और पूरे शरीर की सेहत में सुधार करने में मदद करता है.
ब्लड शुगर कंट्रोल में असरदार
रिसर्च में पाया गया है कि रोजाना बादाम खाने से फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और HbA1C स्तर कम होते हैं. खासकर प्रीडायबिटीज वाले लोग इसका सेवन करें तो डायबिटीज का खतरा टल सकता है. NDOC की दो हालिया स्टडी में प्रतिभागियों ने हर भोजन से पहले एक छोटी मुट्ठी बादाम दिन में तीन बार खाए. तीन दिन में शुरुआती लाभ दिखे और तीन महीने में 23.3% लोगों की प्री डायबिटीज नॉर्मल लेवल पर पहुंच गया.
