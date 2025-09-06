शरीर में नजर आएं ये लक्षण, समझ जाएं डेंगू कर चुका है खतरनाक स्टेज पार!

Serious symptoms of dengue: बरसात के मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है. मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया समेत कई बीमारियां फैलती है. भारत में इन दिनों डेंगू का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है. डेंगू के लक्षण सामान्य बुखार जैसे होते हैं. ऐसे में लोगों को शुरूआत में डेंगू के बारे में पता नहीं चलता है जिस वजह से समय पर इलाज नहीं मिलता है जिस वजह से डेंगू खतरनाक स्थिति को पार कर जाता है. आइए जानते हैं डेंगू के सीरियस लक्षण के बारे में.

लगातार तेज बुखार

डेंगू के मरीज को लगातार 5 से 7 दिनों तक बुखार रहता है. अचानक तेज बुखार आता है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें. अगर आपको 104 बुखार है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

पेट में दर्द और उल्टी

शरीर में दर्द होना डेंगू का आम लक्षण हैं, लेकिन पेट में तेज दर्द और लगातार उल्टी हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए. क्योंकि यह डेंगू के गंभीर अवस्था का लक्षण हो सकता है.

ब्लीडिंग

नाक, मसूड़ों, उल्टी या फिर मल में खून आना दिख जाए तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें. क्योंकि यह डेंगू हेमरेजिक फीवर का संकेत हो सकता है. जो कि रक्त वाहिकाएं को डैमेज करती है. इस कंडीशन में आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए.

प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना

डेंगू में प्लेटलेस्ट की संख्या तेजी से कम होती है. अगर प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिर रही हैं तो यह जानलेवा हो सकती है. ऐसे में घर में ना रखें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

सांस लेने में दिक्कत

डेंगू के गंभीर मामलों में मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा सीने में दर्द, बेचैनी की समस्या हो सकती है. अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

