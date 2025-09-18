इन लोगों भूलकर भी नहीं रखना चाहिए नवरात्रि का व्रत, नहीं तो बढ़ जाएगी दिक्कत!
इन लोगों भूलकर भी नहीं रखना चाहिए नवरात्रि का व्रत, नहीं तो बढ़ जाएगी दिक्कत!

Sharadiya Navratri:नवरात्रि के 9 दिनों तो लोग मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं. कुछ लोगों को नवरात्रि के दौरान कठिन व्रत रखने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं किन लोगों को नवरात्रि में व्रत नहीं करना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 18, 2025, 03:45 PM IST
इन लोगों भूलकर भी नहीं रखना चाहिए नवरात्रि का व्रत, नहीं तो बढ़ जाएगी दिक्कत!

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग मां की पूजा करते हैं. मां को प्रसन्न करने के लिए लोग उपवास करते हैं. अधिकतर लोग 9 दिनों तक उपवास करते हैं. कुछ लोग उपवास के दौरान फलाहारी करते हैं. नवरात्रि के दौरान कुछ लोगों को उपवास करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं 9 दिनों  तक किन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहि. 

गर्भवती महिलाएं ना करें व्रत 
हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार गर्भवती महिला को 9 दिनों तक कठोर व्रत रखने से परहेज करना चाहिए.  व्रत के दौरान अनाज नहीं खाना चाहिए, व्रत के दौरान शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है ऐसे में गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे के लिए ज्याा कैलोरी की जरूरत होती है. गर्भवती महिलां अपने डॉक्टर की सलाह पर ही नवरात्रि का व्रत करें. 

बनी हैं नई मां 
जिन महिलाओं ने अभी-अभी बच्चे को जन्म दिया है तो उन्हें भी 9 दिन का फास्टिग करने से बचना चाहिए. 6 महीने तक बच्चे को मां का ही दूध पिलाना होता है. इस दौरान हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए. नई मां को बैलेंस और हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए. कम खाने से शरीर में कमजोरी आ सकती है. 

डायबिटीज मरीज 
डायबिटीज मरीज को भी लंबे समय तक व्रत नहीं रखना चाहिए. दरअसल डायबिटीज के मरीज को खानपान का खास ध्यान रखना चाहिए. डायबिटीज मरीज को समय पर दवाई लेनी होती है. व्रत के दौरान शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है. डायबिटीज मरीज डॉक्टर की सलाह पर व्रत करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

;