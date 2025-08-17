90 साल पहले का शक हो गया सच, कैंसर पर आयी ये रिपोर्ट देख सूख जाएगा गला, इस कॉमन मिस्टेक से मुश्किल में आ सकती है जान

भारत में चाय और कॉफी पीना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि फीलिंग्स से जुड़े मुद्दे हैं. जरूरी बात करनी हो या फिर अपने दिल का हाल बयां करना हो चाय और कॉफी इसमें अहम भूमिका में होते है. मौसम जब बारिश का हो तब इन हॉट ड्रिंक्स की क्रेविंग को दबा पाना मुश्किल हो जाता है.

चाहे सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान मिटानी हो, एक गर्म कप चाय या कॉफी जरूरी सी लगती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही प्याला, अगर बहुत ज्यादा गर्म हो, तो आपकी सेहत के लिए खतरा भी बन सकता है? हालिया एक रिपोर्ट में इन ड्रिंक्स की खासियत 'गर्माहट' के कारण कैंसर के रिस्क फैक्टर के रूप में चिन्हित किया गया है.

90 साल पहले का शक हुआ सच!

इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) की रिपोर्ट के अनुसार, बहुत गर्म पेय (65°C से ऊपर) पीने से फूड पाइप (oesophagus) का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है. यह वही श्रेणी है जिसमें लकड़ी के धुएं और अधिक लाल मांस खाने को रखा गया है. वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी लगभग 90 साल पहले ही दे दी थी, लेकिन अब नए शोधों से यह पुष्टि हो रही है.

क्या कहती है रिपोर्ट?

IARC की 2016 की रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने बताया कि बहुत गर्म पेय, जैसे 70°C पर पी जाने वाली परंपरागत 'माटे' (Mate) ड्रिंक, फूड पाइप कैंसर की संभावना बढ़ा सकती है. यह निष्कर्ष मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के शोधों पर आधारित था. अब यूरोप और पश्चिमी देशों में भी इसपर स्टडी हुए हैं. 2024 में ब्रिटेन में किए गए एक अध्ययन में लगभग 5 लाख लोगों को शामिल किया गया. इसमें पाया गया कि जो लोग दिनभर में 8 या उससे अधिक कप बहुत गर्म चाय या कॉफी पीते हैं, उनमें भोजन नली के कैंसर का खतरा छह गुना तक बढ़ सकता है.

कैसे होता है नुकसान?

जब हम बहुत गर्म पेय पीते हैं, तो फूड पाइप की परत डैमेज होने लगते हैं. बार-बार ऐसा होने से कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं और कैंसर बनने की संभावना बढ़ जाती है. चूहों पर 2016 में की गई स्टडी में पाया गया कि जिन चूहों को 70°C गर्म पानी दिया गया, इसमें जल्दी और अधिक मात्रा में कैंसर से जुड़ी वृद्धि देखने को मिली. एक दूसरे थ्योरी के अनुसार, गर्मी से फूड पाइप की परत कमजोर होती है और पेट की अम्लता से और नुकसान हो सकता है, जिससे लंबे समय में कैंसर विकसित हो सकता है.

कितनी गर्म ड्रिंक पी सकते हैं?

अध्ययनों से पता चला है कि कितना गर्म पी रहे हैं और कितनी बड़ी मात्रा में पी रहे हैं, दोनों ही मायने रखते हैं. एक बड़ा घूंट 65°C गर्म पेय का तापमान फूड पाइप में 12°C तक बढ़ा सकता है. यही तापमान कई बार सेल्स डैमेज का कारण बनता है. छोटे-छोटे घूंट और थोड़ी ठंडी चाय या कॉफी पीने से यह खतरा काफी हद तक टाला जा सकता है.

