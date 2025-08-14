डायबिटीज को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, 10 में से 4 लोग नहीं जानते अपनी ही बीमारी, कहीं आप भी तो नहीं खतरे में!
Advertisement
trendingNow12879913
Hindi NewsHealth

डायबिटीज को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, 10 में से 4 लोग नहीं जानते अपनी ही बीमारी, कहीं आप भी तो नहीं खतरे में!

आज के समय में बिजी लाइफ और बढ़ते वर्कलोड के कारण लोग अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं. तेज जीवन और बदलती खाने-पीने की आदतों के बीच कई लोग अपनी सेहत के छोटे-छोटे संकेतों को इग्नोर भी कर देते हैं. अक्सर लोग तब तक गंभीर बीमारियों के बारे में नहीं जान पाते हैं जब तक समस्या बढ़ न जाए. ऐसी ही डायबिटीज को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. आइए जानते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डायबिटीज को लेकर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, 10 में से 4 लोग नहीं जानते अपनी ही बीमारी, कहीं आप भी तो नहीं खतरे में!

Diabetes Problem: डायबिटीज सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी में से एक है. आज के समय में हर उम्र के लोग इसके शिकार हो रहे हैं. लेकिन इस गंभीर बीमारी के बारे में अभी लोगों को कम जानकारी है. हाल ही में आए एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है. लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक नए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि भारत में 10 में से 4 लोग अपनी ही डायबिटीज बीमारी के बारे में नहीं जानते हैं. ऐसे लोग समय पर इलाज और सावधानी न लेने की वजह से गंभीर बीमारी के खतरे में पड़ सकते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं डायबिटीज के पीछे का कारण औऱ समय रहते इस बीमारी को पहचानने के तरीके.

लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित हुए एक रिसर्च के अनुसार भारत में हर 10 में से करीब 4 डायबिटीज पेशेंट इस बात से अनजान हैं कि उन्हें यह बीमारी है. यह रिसर्च 2017 से 2019 तक 45 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के 57,810 लोगों के बीच किए गए एक सर्वे पर आधारित है.

रिसर्च में यह भी पाया गया कि भारत में 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के 20% लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं. पुरुष और महिला दोनों में यह दर करीब-करीब बराबर है. रिसर्च से यह भी पता चला है कि भारत के शहरी इलाकों में डायबिटीज के मामले गांवों में रहने वालों की तुलना में लगभग दोगुने हैं. जो वहां की जीवनशैली और खाने-पीने की आदतों के अंतर को दिखाता है.

मुंबई स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, मिशिगन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ समेत दूसरे संस्थानों के रिसर्चर्स के मुताबिक युवा अवस्था और बुजुर्गों में डायबिटीज को रोकने, समय पर पता लगाने और सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए जागरुक करने की जरूरत है. भारत में 20-79 साल के लोगों डायबिटीज की संख्या दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा है. साल 2019 में भारत में कुल मौतों में करीब 3% मौतें डायबिटीज के कारण हुई थीं. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.

शुरुआती चरण में डायबिटीज और हाई बीपी जैसी बीमारियों में दवा से कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन रिसर्च में पता चला है कि ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सुविधाओं को लेकर पूरी तरह से विकसित नहीं है. हाल ही में आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के रिसर्चर्स की एक टीम ने देश के 7 राज्यों के 19 जिलों में सर्वे किया और यह पाया कि  सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इन बीमारियों का इलाज करने में कितना असरदार है.

रिसर्चर्स ने पाया कि 10 स्वास्थ्य उप-केंद्रों यानी एससी में से केवल 4 ही हाई बीपी और डायबिटीज के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार थे. बाकी केंद्रों में कई जगहों पर इन बीमारियों का इलाज करने के लिए जरूरी दवाइयां भी नहीं थीं. सर्वे में यह भी सामने आया कि जिन 105 सेंटरों को चेक किया गया, उनमें से लगभग एक-तिहाई में मेटफॉर्मिन यानी डायबिटीज की दवा खत्म थी, और लगभग आधे (45%) केंद्रों में एम्लोडिपीन जो हाई बीपी की दवा है उसकी कमी थी.

जानें डायबिटीज के लक्षण

बिना ज्यादा काम किए भी थकान लगना.
बार-बार पेशाब आना.
जल्दी जल्दी प्यास लगना.
बार-बार भूख लगना.
तेजी से वजन कम होना.
ठीक से दिखाई न देना.
हाथों या पैरों में झुनझुनी. .
चिड़चिड़ापन.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

TAGS

#diabeteshealth symptoms of diabetes

Trending news

आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
AIR INDIA
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
IMD
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
ED
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
DNA
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
DNA Analysis
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
DNA Analysis
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
Viral News
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
Gujarat
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
Arvind Kejriwal
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
;