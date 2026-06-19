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कजिन मैरिज के साइड इफेक्‍ट, बॉडी से गायब हो रहा खास जीन; PAK के डाटा ने वै‍ज्ञानिकों को डराया!

मुस्लिम देशों में चचेरे भाई-बहनों के बीच शादी होना बेहद आम है. हाल ही में 'नेचर' में छपी एक स्टडी के मुताबिक कजिन मैरिज की वजह से पाकिस्तान के लोगों में खास जीन गायब हो गया.

Written ByShilpa
Published: Jun 19, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:06 PM IST
कजिन मैरिज के साइड इफेक्‍ट, बॉडी से गायब हो रहा खास जीन; PAK के डाटा ने वै‍ज्ञानिकों को डराया!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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