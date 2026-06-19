दुनियाभर के कई देशों में कजिन मैरिज काफी पॉपुलर है. खासकर मुस्लिम देशों में चचेरे भाई-बहनों के बीच शादी हो जाती है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कजिन मैरिज होती है. सामाजिक लेवल पर इस शादी को सही माना जाता है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरह की शादी सही नहीं होती है. कजिन मैरिज की वजह से जेनेटिक डिसॉर्डर और कई जानलेवा बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है.
कजिन मैरिज को लेकर साइंटिफिक रिसर्च कई बार इस बात की पुष्टि करती आ रही है कि कजिन मैरिज करने से आने वाली पीढ़ियों में हेल्थ रिस्क बढ़ सकता है. चचेरे-ममेरे भाई-बहनों में शादी होने से आने वाले बच्चों में जेनेटिक डिसॉर्डर होना का रिस्क बढ़ सकता है.
नई स्टडी के अनुसार पाकिस्तान में ह्यूमन नॉकआउट है. रिसर्च के मुताबिक लगभग 34, 000 हजार लोगों में ह्यूमन नॉकआउट देखने को मिला. ह्यूमन नॉकआउट एक ऐसी कंडीशन में जिसमें इंसान के कम से कम एक जीन ने काम करना बंद कर दिया होता है या फिर वह जीन गायब हो गया होता है.
दरअसल हर इंसान में हर जीन की दो कॉपी होती है. एक जीन माता से दूसरा पिता से मिलता है. जब कजिन मैरिज होती है तो बच्चों में माता-पिता के दोनों में एक जैसा म्यूटेशन मिलता है. जिससे उनके शरीर में जीन पूरी तरह से गायब हो जाता है. रिसर्च के वैज्ञानिक पता कर सकते हैं कि जीन गायब होने से इंसान के शरीर पर क्या असर पड़ रहा है. इसका सेहत पर क्या-क्या साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं. इससे इलाज और दवाई बनाने में मदद मिल सकती है.
नेचर में छपी स्टडी के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में जीनोमिक अध्य्यन में 1,73,303 जीनोम का आकलन किया गया. इस शोध से इंसान के जीन, आनुवंशिकी विकास को अच्छे से समझ और इस इलाज के लिए दवाई का विकास कर सके. रिसर्च में पाया गया है कि पाकिस्तान जीनोम रिसोर्स में शामिल हर पांच में एक इंसान में कम से कम एक जीन गायब है. स्टडी के मुताबिक 6500 जीन स्विच ऑफ मिले.इस स्टडी में देखा गया है कि इंसान के शरीर से जीन गायब होने पर उनकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है.
इससे पहले जीन की स्टडी चूहों पर की जाती थी. रिसर्च में देखा गया है कि चूहों और इंसान के जीन अलग-अलग तरीके से काम करते हैं. इस वजहसे चूहों पर काम करने वाली दवाई इंसान पर काम नहीं करीत हैं. जिस वजह से लाखों डॉलर, समय और मेहनत बर्बाद हो जाती है. लेकिन स्टडी और रिसर्च से दवाई की खोज में बड़ा क्लू मिल सकता है.
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