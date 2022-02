Side effects of eating papaya: ये लोग भूलकर भी न खाएं पपीता, सेहत को होंगे बड़े नुकसान

Side effects of eating papaya: फलों को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है. इन्हीं में से एक पपीता भी है. पपीते के अंदर आपको विटामिन, फाइबर, और कई खनिज पदार्थ मिलते हैं. पपीते के अंदर मौजूद पोषक तत्वों के जरिए आपको डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर आदि से बचाकर रखते हैं. यह पेट के लिए इस फल (Papaya) को बेस्ट माना गया है. इसमें कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो शरीर की कई जरूरतों को पूरा करते हैं. यह ना सिर्फ पाचन शक्ति को दुरुस्त (Papaya Benefits) रखता है, बल्कि वजन घटाने से लेकर हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्याओं को होने से भी रोकता है. हालांकि कुछ ऐसी बीमारियां और समस्याएं भी हैं, जिनसे पीड़ित व्यक्ति को पपीते के सेवन से बचना चाहिए...

पपीता के पोषक तत्व (Papaya Nutrients)

ऊर्जा, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन ए, बी, सी, बी6, ई, फोलेट थायमिम, बीटा कैरोटिन, नियासिन आदि से भरपूर होता है पपीता.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

देश के मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि यदि आप अधिक मात्रा में पपीता खाते हैं, तो थायरॉइड की समस्या भी हो सकती है. साथ ही पपीता खाकर तुरंत पानी पीने से पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं. वहीं कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जिनमें पपीता खाने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान (Side Effects of Papaya) पहुंच सकता है. नीचे जानिए उनके बारे में...

इन बीमारियों में नहीं खाना चाहिए पपीता (Papaya should not be eaten in these diseases)

गर्भवती महिलाओं को पपीते के सेवन से बचना चाहिए.क्योंकि इसमें लेटेक्स, पपैन नामक तत्व होते हैं, जो यूटरस को संकुचित कर सकते हैं. जिन लोगों को किडनी, लिवर और त्वचा से संबंधित कोई समस्या है वे भी पपीता का सेवन करने से बचें. क्योंकि पपीते में विटामिन सी होता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है. पपीते में फाइबर और लैक्सेटिव अधिक होता है, ऐसे में डायरिया और ब्लोटिंग की समस्या में भी इसे खाने से बचना चाहिए. जिन लोगों की हार्ट बीट अनियमित रहती है, उन्हें भी पपीता नहीं खाना चाहिए. यदि आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर की समस्या है, तो पपीता खाना बंद कर दें. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एंटी-हाइपोग्लाइसेमिक या ग्लूकोज को कम करने वाले तत्व होते हैं, जो शरीर में शुगर लेवल को और भी ज्यादा कम कर सकते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

