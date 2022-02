सेक्स ना करने से शरीर पड़ने लगेगा बीमार, दिमाग के साथ ये अंग भी हो जाएगा ठप!

Sexual Health Tips: शारीरिक संबंध बनाना यानी सेक्स करना शरीर की एक बुनियादी जरूरत है. यह रिश्तों के साथ आपके शरीर पर भी असर डालता है. जो लोग सेक्स नहीं करते या लंबे समय तक इससे दूर रहते हैं, वो सेक्स करने से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों (sex benefits) से भी दूर हो जाते हैं. जिसे सेक्स ना करने के नुकसानों (side effects of not having sex) के रूप में देखा जाता है. लंबे समय तक शारीरिक संबध ना बनाने पर आपकी दिमाग भी ठप हो सकता है. आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि सेक्स ना करने से क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

Side Effects of not having Sex: सेक्स ना करने से होने वाले नुकसान

सेक्स एक शारीरिक एक्सरसाइज है, जो शरीर के साथ मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है. आइए, इन दुष्प्रभावों के बारे में जानते हैं.

1. इम्युनिटी पर पड़ता है असर

सेक्स ना करने से आप बीमार पड़ सकते हैं. ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यौन संबंध से दूर रहने पर इम्यून सिस्टम को अतिरिक्त मजबूती नहीं मिल पाती. जब आप सेक्स करते हैं, तो शरीर में इम्यूनोग्लोबिन केमिकल बढ़ता है, जो कई संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है.

2. दिमाग हो सकता है ठप

नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनाने पर दिमाग में फील गुड हॉर्मोन विकसित होते हैं. जो कि तनाव को कम करने में मदद करते हैं. अगर तनाव कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो यह चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, गुस्सा, उदासी जैसी नकारात्मक भावनाओं का कारण बनता है. जिसकी वजह से आपका दिमाग ठप पड़ सकता है.

3. स्किन पर पड़ेगा बुरा असर, दिखने लगेंगे बूढ़े

शारीरिक संबंध बनाना आपको लंबे समय तक जवान बनाए रखता है. क्योंकि, इससे फील गुड हॉर्मोन बढ़ता है और शरीर में ब्लड फ्लो सुधरता है. जिससे आपकी स्किन ग्लो करने लगती है और आप स्किन प्रॉब्लम्स से दूर रहते हैं. लेकिन सेक्स ना करने से आपकी स्किन को संभावित ग्लो नहीं मिल पाता.

4. जननांग हो सकते हैं अस्वस्थ

सेक्स करने पर महिला और पुरुष दोनों के जननांग तक ब्लड फ्लो तेज होता है. जिससे वह हेल्दी रहते हैं और ड्राई वजायना या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी यौन समस्याओं से बचे रह सकते हैं. इसलिए, यौन संबंध बनाना प्राइवेट पार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी जरूरी है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.