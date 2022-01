Skin Care in Winter: गुलाब जल में मिलाकर लगाएं ये चीज, चमक जाएगा चेहरा, एक्सपर्ट्स ने बताए ये लाभ

Skin Care in Winter: सर्दियों का मौसम ऐसा होता है, जिसमें हमारी स्किन काफी ज्यादा रूखी और बेजान हो जाती है. लिहाजा स्किन (Skin) को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत लोग तरह-तरह की चीजों को स्किन पर अप्लाई करते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग गुलाब जल ये सोचकर नहीं इस्तेमाल करते कि इसे केवल गर्मी के दिनों में ही इस्तेमाल करना होता है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि गुलाब जल (Rose water) सर्दी के मौसम में भी स्किन को सॉफ्ट, पिंक एंड ग्लोइंग बनाता है.

सर्दी के मौसम में भी फायदेमंद है गुलाब जल (Rose water is also beneficial in winter season)

स्किन एक्सपर्ट्स कहते है कि सर्दी के मौसम में गुलाब जल का इस्तेमाल हर टाइप की स्किन वाले अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में किस तरह की स्किन पर गुलाब जल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

1. ड्राई स्किन के लिए इस तरह करें उपयोग

स्किन ड्राई वाले लोग गुलाब जल का इस्तेमाल मॉइस्चराइजर की तरह कर सकते हैं.

इसके लिए आप अपने चेहरे और गर्दन पर गुलाब जल का स्प्रे करें.

अब इससे अपनी स्किन पर चार-पांच मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें.

अगर आप चाहें तो मॉइस्चराइजर में मिक्स करके भी आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

फायदा- इससे आपकी स्किन सॉफ्ट, पिंक और ग्लोइंग होने लगेगी.

2. सेंसिटिव स्किन के लिए इस तरह करें उपयोग

जिनकी स्किन भी सेंसिटव है, उनके लिए भी गुलाब जल का उपयोग कर सकते हैं. आप गुलाब जल में ग्लिसरीन और नींबू का रस मिक्स करें. फिर इसे टोनर की तरह से इसे स्किन पर इस्तेमाल करें. इसका इस्तेमाल आप दिन या रात किसी भी समय कर सकते हैं.

फायदा- ये आपकी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाएगा. साथ ही एंटी एजिंग के इफेक्ट्स को कम करने में भी मदद करेगा.

3. ऑयली स्किन के लिए इस तरह करें उपयोग

गुलाब जल का इस्तेमाल ऐपल साइडर विनेगर में मिला कर किया जा सकता है.

आप आधा कप गुलाब जल में एक चम्मच ऐपल साइडर विनेगर को मिक्स कर लें.

इसके बाद इसे कॉटन की मदद से अपने चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें.

इसे कुछ देर लगा रहने दें इसके बाद धो लें.

फायदा- इसके इस्तेमाल से स्किन का रूखापन दूर होगा और स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बनेगी.

फिट रहने के लिए मलाइका अरोड़ा करती हैं ये योगासन, मिलते हैं 5 जबरदस्त फायदे, जानिए विधि

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​

WATCH LIVE TV