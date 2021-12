Skin Care Routine: चेहरे पर इस तरह लगाएं 2 चम्मच दही, दाग-दब्बों की होगी छुट्टी, चमक जाएगा चेहरा

Skin Care Routine: आज हम आपके लिए दही के फायदे लेकर आए हैं. ये जितना जितना फायदेमंद होता है, उतना ही स्किन की कई समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करता है. खास बात ये है कि दही हर स्किन टाइप के लोगों के काम की चीज है. यह एक एक अच्छा स्किन केयर रूटीन (Skin Care Routine) फार्मूला है. इसलिए आज हम आपको दही से स्किन पर होने वाले फायदे और इसे कैसे यूज करना है, इसके बारे में बता रहे हैं.

स्किन के लिए फायदेमंद है दही

दही ऑयली से लेकर ड्राई स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इसमें पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड चेहरे के पिंपल्स दूर करने में मदद करता है. साथ ही दही त्वचा को नमी भी पहुंचाती है,

चेहरे पर दही लगाने के फायदे (benefits of applying curd on face)

झुर्रियां कम करे मॉश्चराइज करे डार्क सर्कल कम करे स्किन टोन सही करे मुंहासों से बचाव. बड़े पोर्स होते हैं कम सन डैमेज से बचाव

चेहरे पर दही लगाने का सही तरीका (right way to apply curd on face)

मुंहासों और झुर्रियों से बचने के लिए आप सीधे 2 चम्मच दही चेहरे पर लगा सकती हैं. हल्के हांथों से मसाज करने के 10 मिनट के बाद चेहरा धो लें.

स्किन टाइप के अनुसार इस्तेमाल करें दही के ये फेस पैक

दही और खीरे का फेस पैक किसी भी टाइप की स्किन के लिए अच्छा होता है.

नॉर्मल या रूखी स्किन वालों के लिए दही और शहद का फेस पैक बढ़िया रहता है

ऑयली स्किन वाले दही और बेसन, दही और नींबू या दही और संतरे के छिलके के पाउडर से बना फेस पैक यूज कर सकते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​

