Skin care routine: चेहरे की रंगत बदलने के लिए काफी हैं ये 3 चीजें, गायब होंगे दाग-धब्बे, चमक उठेगी स्किन

Skin care routine: सर्दियों में नमी की कमी होने की वजह से त्वचा में भी नमी की कमी होने लगती है. लिहाजा आपका चेहरा रूखा हो जाता है. स्किन के रूखेपन से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह के प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, इसके बाद भी उन्हें एक कोमल त्वचा नहीं मिल पाती. ऐसे में हम आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय लेकर आए हैं, जो सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए बहुत अधिक कारगर साबित हो सकते हैं.

हम जिन उपायों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, वो त्वचा को मॉइस्चराइज करेंगे, आसानी से पोषण और ताजगी लाएंगे.

रूखी त्वचा से छुटकारा दिलाएंगे ये फेस पैक (These face packs will get rid of dry skin)

1. एवोकैडो और शहद का फेस पैक

इसके लिए आपको 2 चम्मच मैश हुआ एवोकैडो लेना होगा. अब 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच गुलाब जल की जरूरत होगी. इन सभी को मिलाकर अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 10 मिनट बाद जब ये सूख जाए तो इसे धो लें. आप इस पैक को सप्ताह में एक बार लगा सकते हैं.

फायदा- इस फैस पैक से आप चेहरे का ग्लो वापस पा सकती हैं. क्योंकि एवोकैडो पल्प में बी-कैरोटीन और लेसिथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है, जो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करते हैं, जबकि शहद त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करता है.

2. दही का फेस पैक

इसके लिए आपको 2 बड़े चम्मच दही लेना है. अब 1 बड़ा चम्मच शहद और एक चुटकी हल्दी की जरूरत होगी. इन सामग्री को मिलाकर अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 20 मिनट बाद इसे धो लें. आप इस पैक को सप्ताह में दो बार लगा सकते हैं.

फायदा- इस फेस पैक का अपना फायदा है, क्योंकि दही लैक्टिक एसिड और अल्फा-हाइड्रॉक्सी एसिड से भरपूर होता है, जो मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है. शहद त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करता है और हल्दी एक एंटीबैक्टिरियल एजेंट के रूप में काम करती है, जिससे मुंहासों को रोका जा सकता है.

3. कॉफी मास्क

इसके लिए आपको 1 बड़ा चम्मच कॉफी लें. अब कोको पाउडर, शहद और दूध की जरूरत होगी. एक बाउल में सारी सामग्री मिलाकर पेस्ट बना लें. तैयार हुए मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं. इसे 20 मिनट तक लगाकर रखें और फिर धो लें. आप इस फेस पैक का इस्तेमाल सप्ताह में एक बार कर सकते हैं.

फायदा-अगर आपके चेहरे पर कील मुंहासे हों तो फेस पैक फायदेमंद है. दरअसल, कॉफी मुंहासों को रोकती है और रक्त प्रवाह को उत्तेजित करती है. जबकि कोको पाउडर एक समृद्ध एंटीऑक्सीडेंट है और इसलिए क्षतिग्रस्त त्वचा के लिए फायदेमंद है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.​